Lucas Peracchi a Eva Henger | ‘Non ti ho denunciato | non voglio privare mio figlio della

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 5 novembre 2019) Il grande giorno è arrivato. Sono settimane che la questione tra Eva, Mercedesztiene banco nei programmi di Barbara d’Urso. Sintetizzando: secondo Evaavrebbe plagiato Mercedesz per isolarla e tenerla sotto controllo e l’avrebbe picchiata; Mercedesz e il fidanzatonegano; madre e figlia non si parlano più;dice di essere stato accusato ingiustamente e minaccia di denunciare Eva. Tutto questo in differita. Lunedì 4 novembre i tre si incontrano finalmente in contemporanea per chiarire la questione faccia a faccia nell’ascensore di Live Non è la d’Urso. Domenica Live, malore per Mercedesz: “Sto per avere un attacco di panico” Mercedesz alla madre Eva: ‘Dimmi perché?’ Mercedesz chiede “Dimmi perché?”, Eva risponde solo “Tu lo sai”. Poi la ragazza continua ...

