Le Iene lo scherzo a Juliana Moreira il web insorge

Le Iene Show 2019 scherzo a Juliana Moreira - una modella ci prova con suo marito (VIDEO) : Le Iene Show 2019 scherzo a Juliana Moreira, alle prese con una modella che corteggia il marito Edoardo Stoppa. (VIDEO) Nella puntata di ieri de Le Iene Show, in onda ogni giovedì 17 ottobre su Italia 1 alle 21.15 circa, e condotto dal trio composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri, la produzione ha organizzato uno scherzo a Juliana Moreira, sposata con l’inviato di Striscia La Notizia Edoardo Stoppa. Lo scherzo a Jiuliana ...

Le Iene - scherzo a Carmen Di Pietro : il figlio si sottopone ad una falloplastica : Le Iene fanno degli scherzi davvero unici nel loro genere. Prendono di mira un personaggio famoso, contattano un membro della famiglia o un amico, e organizzano uno scherzo davvero con i fiocchi. Lo sa bene Carmen Di Pietro, una delle vittime di questi scherzi, che è rimasta completamente sconvolta da quello che le ha rivelato suo figlio appena diciottenne, complice del programma televisivo. Il figlio Alessandro ha rivelato alla madre di essersi ...

Le Iene - lo scherzo a Juliana Moreira finisce in rissa con la (finta) corteggiatrice di Stoppa : La mente “diabolica” de Le Iene colpisce ancora e vittima del nuovo scherzo degli inviati in giacca e cravatta è Juliana Moreira. La conduttrice brasiliana è legata all’inviato di Striscia la notizia, Edoardo Stoppa, da ben 12 anni e, come confessato da lui stesso, lei ha un punto debole: la gelosia. “Uno dei punti deboli di Juliana è sicuramente la gelosia – ha raccontato il marito a Le Iene - . Lei impazzisce! Sarebbe terribile se una donna mi ...

Claudio Chiappucci - il campione di ciclismo trova la casa devastata dal rapper “Sporco” e va su tutte le furie. Ma è uno scherzo de Le Iene : Claudio Chiappucci sei su Scherzi a parte!, anzi no a Le Iene. Il celebre ciclista più volte sul podio al Giro d’Italia e al Tour de France è rimasto vittima di uno scherzo realizzato dal programma tv di Davide Parenti. La sua bellissima villa, con piscina e taverna più biliardo, è diventata per qualche ora il set per un video musicale di un finto rapper, tal Sporco. Ovviamente senza che Chiappucci sapesse nulla. Complice il figlio, che ha ...

Le Iene Show 2019 scherzo a Alberto Aquilani - la moglie è incinta di tre gemelle (VIDEO) : Le Iene Show 2019 scherzo a Alberto Aquilani, la moglie è incinta di tre gemelle ma come? Non lo fanno da anni. (VIDEO) Nella puntata de Le Iene Show, in onda ieri, martedì 22 ottobre su Italia 1 alle 21.15 circa, e condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci della Gialappa’s Band, la produzione ha organizzato un curioso scherzo a Alberto Aquilani, calciatore. Lo scherzo a Alberto Aquilani è stato pensato da Nicolò De ...

Le Iene - lo scherzo a Tina Cipollari : “Tuo figlio pieno di debiti per le corse clandestine”. Lei : “Sto morendo. Lo voglio portare in riformatorio. Chiamo i carabinieri” : “Le Iene” hanno fatto passare una brutta giornata a Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne a cui hanno fatto credere che il figlio Matias (complice della trasmissione di Italia 1) fosse coinvolto in un giro di corse clandestine con la sua minicar. Tutto è iniziato con una chiamata arrivata alla Cipollari da un’officina (anch’essa complice) in cui il ragazzo ha fatto modificare il motore della macchina, ...