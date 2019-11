La fatal caduta

“Addio gigante”. Dolore per la scomparsa dell’attore Josip Elic - fatale è stata una caduta : E’ morto a 98 anni in una casa di riposo nel New Jersey in seguito ai postumi di una caduta, l’attore statunitense Josip Elic. Era il mitico Bancini, uno dei «picchiatelli» che accompagnano Jack Nicholson nel suo viaggio agli inferi del disagio psichico (e di come veniva trattato) nel plurpremiato «Qualcuno volò sul nido del cuculo». Josip Elic si chiamava l’attore che lo interpretava ed è morto a 98 anni nella casa di riposo a River Edge, nel ...