Il ritiro | l’amalgama | De Laurentiis si piega alla liturgia del calcio

(Di lunedì 4 novembre 2019) Ascoltare Aurelio Decitare Angelo Massimino («manca l’amalgama»), è un momento solenne. Il presidente ha deciso di portare la squadra infino a domenica prossima. Sancendo di fatto l’esistenza di un momento di difficoltà, se non di crisi. Proprio pochi giorni dopo aver dato battaglia al Palazzo. E ha confermato – come già accaduto altre volte, una in particolare – che quando sente puzza di bruciato, rientra nel Novecento e sidel. Quellada lui profondamente avversata, quando si scaglia contro il vecchiume del mondo pallonaro. È difficile stabilire se abbia fatto bene o male. Per arrivare a questa decisione, Dedeve aver visto qualcosa che non gli è piaciuto. Non siamocittà tentacolare di beniteziana memoria: è quello il precedente. Ma ci sono similitudini. Su tutte: l’insofferenza ...

