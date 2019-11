Boschi | “Ho fatto bene a lasciare il Pd | è un partito in cui non si possono esprimere

Fonte : fanpage

(Di lunedì 4 novembre 2019) Intervistata su La7 a "Non è l'arena" Maria Elenaha commentato le ultime vicende del panorama politico italiano. Dopo aver rivendicato la separazione dal PD, una scelta di cui l'ex ministra ha dichiarato di essere sempre più convinta, ha parlato anche della plastic tax e della scelta di andare al governo. Infine non è mancato un attacco a Matteo Salvini: "Credo che abbia sbagliato tutte le mosse".

