Alpi Giulie | si scioglie il permafrost

Fonte : romadailynews

(Di martedì 5 novembre 2019) Sullele rocce si riscaldano e sciolgono ilsotterraneo – Misurato il momento esatto in cui scompare ilin una grotta delle. Il risultato è stato recentemente pubblicato su Progress in Physical Geography: Earth and Environment, ma lo studio è del 2014 quando i ricercatori dell’Istituto scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar), insieme a quelli dell’Università di Insubria, hanno misurato il momento esatto in cui scompare ilin una grotta del monte Canin, sulle. “Bisogna immaginare la roccia sotterranea – spiega Renato R. Colucci del Cnr-Ismar – come organizzata per strati. Lo strato più esterno ghiaccia d’inverno e scongela d’estate mentre lo strato più interno rimane sempre sotto lo zero: questo è il”. La ricerca fa parte di un più ampio progetto, C3-Cave’s Cryosphere and ...

