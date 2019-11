A.Mittal, vertice di ministri al Mise

La decisione di Arcelor"assume un carattere grave per le conseguenze industriali,occupazionali e ambientali" e il comportamento del Governo è contraddittorio e inaccettabile",é urgentissimo un incontro con il Governo. Lo ha detto la segretaria Fiom Re David. Per il segretario Fim Bentivoglio, siamo in presenza di "un capolavoro di incompetenza e pavidità politica: non disinnescare bomba ambientale e unire bomba sociale".A rischio 10mila posti lavoro. Atteso untra iinteressati al.(Di lunedì 4 novembre 2019)