Lewis Hamilton è campione del mondo per la sesta volta | record di Schumacher a un passo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 novembre 2019)deldi Formula 1 per la. Il secondo posto conquistato nel Gp statunitense di Austin dietro al compagno Bottas e davanti a Verstappen vale la certezza matematica, al termine di una gara in cui la Ferrari si è ancora unaauto-eliminata (Vettel ritirato, Leclerc quarto). Per anni snobbato perché guidava la macchina più forte e criticato per quei suoi atteggiamenti da star, poco consoni ai modi nobili e ingessati del circus e dei suoi attori, il fuoriclasse inglese ha sempre tirato dritto per la sua strada e a 34 anni è pronto a riscrivere la storia dell’automobilismo, con ilassoluto del leggendario Michael(7 titoli iridati) sempre più vicino. La matematica è arrivata con il gran premio degli Stati Uniti, mail successo lo ha costruito molto prima, riuscendo anche in questa stagione a ottenere il massimo ...

Eurosport_IT : CAMPIONE DEL MONDO x 6! ???????????? Tutti in piedi per Lewis Hamilton, campione in Formula 1 per la sesta volta in carr… - Eurosport_IT : Lewis Hamilton vince il sesto titolo (il 3° di fila) ad Austin nell’ennesimo fine settimana strepitoso della Merced… - babycake2512 : Lewis Hamilton è leggenda. Non c'è bisogno di dire altro. Che campione! #USAGP #F1 -