Sistema cardiovascolare del donatore continua a funzionare | trapianto eseguito | è la

Diabete e cioccolato : un tipo “speciale” tiene a bada la glicemia alta e protegge il Sistema cardiovascolare : Un quadretto da sgranocchiare dopo cena, una fetta di pane coperta di crema al cacao e nocciole al mattino. Per molti, ma non per i diabetici: devono accontentarsi di prodotti speciali senza zucchero, perché quello contenuto in cioccolatini, tavolette e creme fa alzare troppo la glicemia. Per questi pazienti arriva un cioccolato ‘speciale‘, messo a punto da ricercatori del Dipartimento di Medicina interna e Scienze mediche ...