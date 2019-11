Novara | uccide il fratello a colpi di pistola e poi scappa | dopo qualche ora di fuga si

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019) Ha sparato un colpo dialndolo sul colpo, e poi èto in auto. La suaperò è durata soloora, poi l’uomo si è costituito in caserma. È successo sabato pomeriggio in un appartamento di Trecate, in provincia di: la vittima è Daniele Saporito, di 36 anni, e a sparare è stato ilRosario, di quattro anni più vecchio. All’origine del gesto ci sarebbe stato un litigio tra i due fratelli al quale però non avrebbe assistito nessuno. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti,aver sparato al, Rosario Saporito si è dato allaa bordo della sua Hyundai, portando con sé l’arma del delitto. Subito erano scattate le ricerche, condotte sia in Piemonte sia in Lombardia maalcune ore l’uomo si è costituito ai carabinieri di, consegnando lacon la quale si presume abbia commesso l’omicidio, ...

GiornoNovara : Trecate: uccide il fratello, dopo ore in fuga si costituisce a Novara - Primapressit : #Piemonte Novara: uccide il fratello a Trecate e dopo una fuga si costituisce - JTurandot : RT @LaPresse_news: Novara, uccide fratello e scappa: si consegna in caserma -