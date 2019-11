E se vi dicessimo che Diablo IV potrebbe non essere completamente salvo dalla Casa d' Aste?

Fonte : eurogamer

(Di sabato 2 novembre 2019) Chi segue la saga diconoscerà sicuramente il lancio travagliato del terzo capitolo.III, infatti, è arrivato sui PC di tutto il mondo accompagnato da una serie di problematiche che rendevano la sua fruizione un vero incubo. Tra server intasati, salvataggi che sparivano nel nulla e una serie di piccoli inconvenienti in termini di performance, il lancio del gioco è stato accolto con tiepido entusiasmo da parte dei fan. L'elemento che li ha fatti andare su tutte le furie, però, è stato un altro.III, nei primi tempi dopo la sua release, includeva una sezione del menu principale denominata "d'" che permetteva ai giocatori di mettere in vendita oggetti, armi e strumenti di diversa rarità in cambio di valuta di gioco o, addirittura, soldi reali. Questo fattore, ovviamente, era un cancello aperto verso l'oscuro reame del "Pay to Win" che ha letteralmente ...

xlovjngharry : RT @xlovjngharry: Facevamo finta di niente. Parlavamo di tutto fuorché di quello. Ma l'abbiamo sempre saputo, e che adesso non dicessimo nu… - EnzoBollani : E se vi dicessimo che stiamo per lanciare il primo fumetto di Antonio Cabras? andrea_cars_and_more… - doctorgis84 : RT @ilfattoblog: E se vi dicessimo che #Halloween l'abbiamo inventato noi? @FramariaTedesco -