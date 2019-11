Classifica marcatori Serie A live | la graduatoria aggiornata | vola Lukaku

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Immobile - la coppia dell'Inter però... : Classifica marcatori Serie A: Ciro Immobile è sempre Capocannoniere ed entra nell'undicesima giornata di campionato con 4 gol di vantaggio su Luis Muriel.

Classifica marcatori Serie A live - la graduatoria aggiornata : Immobile vuole allungare ancora : Classifica marcatori live – Si iniziano a delineare le prime gerarchie. Chi lotterà fino alla fine per l’ambito titolo di capocannoniere? Per ora, in testa c’è Immobile con 12 reti. Il bomber della Lazio è seguito da Muriel a 8 segnature e Lukaku a 7. 12 RETI: Immobile (Lazio). 8 RETI: Muriel (Atalanta). 7 RETI: Lukaku (Inter). 6 RETI: Zapata (Atalanta); Berardi (Sassuolo). 5 RETI: Joao Pedro (Cagliari); Kouamé (Genoa); ...

Classifica marcatori live - la graduatoria aggiornata : Immobile prende il largo : Classifica marcatori live – Si iniziano a delineare le prime gerarchie. Chi lotterà fino alla fine per l’ambito titolo di capocannoniere? Per ora, in testa c’è Immobile con 12 reti. Il bomber della Lazio è seguito da Muriel a 8 segnature e Lukaku a 7. Ronaldo sale a 5, così come Joao Pedro e Kouamé. 12 RETI: Immobile (Lazio). 8 RETI: Muriel (Atalanta). 7 RETI: Lukaku (Inter). 6 RETI: Zapata (Atalanta); Berardi ...

Nazionale italiana - la Classifica marcatori all time : Belotti sale a 8 : La Nazionale di Mancini si è qualificata ad Euro 2020 con tre giornate d’anticipo, battendo ogni record. Qualificazione frutto del lavoro di squadra, ma anche del contributo fondamentale degli attaccanti. Se Immobile ha faticato un po’ di più a trovare la via della rete con la maglia azzurra, Belotti ha confermato il suo strepitoso 2019 anche in Nazionale. Solo Lewandowski e Aubamenyang hanno segnato più del “Gallo” ...