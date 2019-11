Topi a scuola | studenti in rivolta davanti al liceo don Milani

Fonte : circuitoscuola

(Di venerdì 1 novembre 2019) School classroom with blackboard Glideldon Lorenzodi San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli sono in stato di agitazione inseguito alle operazioni di derattizzazione e di disinfezione dei locali in cui sono stati trovati i. Nonostante le operazioni di Bonofica gliprotestano per la scarsa igiene in cui versa il loro istituto, glihanno manifestato, con tanto di fumogeni e diversi cartelli, all’esterno dell’istituto di fronte al parco Massimo Troisi perché credono che gli interventi messi in campo nelle ultime ore non sono stati sufficienti a risolvere il problema e sono convinti che i ratti siano ancora presenti nella sede centrale. Per questo chiedono un nuovo intervento degli operatori dell’Asl per la verifica della pulizia ma anche più attenzione alle condizioni dei servizi igienici. In più hanno ...

