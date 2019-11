Nella notte di Halloween due incidenti stradali fatali sulla Basentana e in Salento

Usa - sparatorie e morti Nella notte Halloween : 4 vittime in una festa in California : Diversi episodi di violenza negli USA, specialmente in California. Quattro persone sono morte durante un party nella Contea di Orinda, 24 ore prima altre tre vittime a Long Beach. A a Chicago una bambina è stata raggiunta da un proiettile vagante mentre faceva "dolcetto o scherzetto?".Continua a leggere

Schianto Nella notte - Siria muore a 17 anni : gravissimi fidanzato e due sorelle : Il Salento dice addio ad una giovanissima vita, spezzata in modo drammatico a causa di un terribile incidente stradale. In seguito ad un violento Schianto, una ragazza di appena 17 anni è deceduta dopo essersi scontrata contro un muro. La vittima si chiamava Siria Fanciullo ed era originaria di Presicce, in provincia di Lecce. Siria era a bordo di un’automobile, una Renault Clio, guidata dal suo fidanzato. Per cause ancora in corso di ...

Incidente mortale Nella notte. Si schianta contro un muro : muore storico ristoratore di Avezzano : Si schianta con l’auto contro un muro e muore poco dopo in ospedale. Stefano De Gasperis, 49 anni, noto ristoratore del Golden Park di Avezzano, ha perso la vita nella notte. Stava tornando a casa da Collelongo quando è avvenuto la tragedia.Continua a leggere

Astronomia - Nella notte di Halloween due eventi astronomici molto particolari : Guardando il cielo nella notte di Halloween, potremo vedere la luna in un incontro ravvicinato con uno dei pianeti più luminosi nel cielo, per aggiungere un tocco di Astronomia ad una delle notti più “spaventose” dell’anno. Quando il sole tramonterà giovedì 31 ottobre, gli appassionati di osservazioni celesti che guarderanno il cielo sudoccidentale potranno vedere la luna crescente brillare proprio a sinistra di Giove, il pianeta più grande del ...

Tre azzurri in campo Nella notte Nba - vincono gli Spurs di Belinelli : Tutti gli italiani in campo in una notte Nba con ben 11 partite. Il bilancio e' di una vittoria e due sconfitte, con gli Spurs di Belinelli

Santanchè e Salvini contro la Rai : "Per la prima volta nella storia...". La casualità Nella notte umbra : La Rai è nel mirino dei politici. Dopo l'intervista di Giuseppe Conte sulla manovra durante lo speciale del Tg1 su Erdogan, a finire sotto i riflettori è una grafica andata in onda nella notte delle Regionali in Umbria. "Il Tg1 ieri notte ha mostrato una grafica in cui Fratelli d'Italia veniva data

Napoli - rissa al Vasto Nella notte : «Vietare il consumo di alcolici in strada» : Una nuova rissa, tra via Milano e via Firenze, ha riportato il caos tra i cittadini del Vasto. Erano passate da poco le 21, quando i soliti gruppi di extracomunitari hanno iniziato a fronteggiarsi...

Schianto Nella notte - morto un centauro di 40 anni : la moto si è disintegrata : Terribile Schianto nella notte. Un uomo di 40 anni è morto per le lesioni successive un incidente in cui è stato coinvolto. A quanto si apprende e scrivono alcuni media locali, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 2.30 della notte tra sabato e domenica a Firenze. Coinvolti nell’incidente sue scooter di grossa cilindrata che hanno impattato frontalmente: il quarantenne è stato sbalzato dalla sella per alcuni metri per poi cadere ...

Siria - raid Usa nella provincia di Idlib. Morto Nella notte il capo dell’Isis al-Baghdadi : Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa ufficiale irachena Ina, il leader dell’Isis Abu Bakr al-Baghdadi è stato ucciso nella provincia nord-occidentale di Idlib in Siria. Sui social network sono stati diffusi diversi filmati, registrati dopo la mezzanotte di sabato, che testimoniano l’accaduto. Video registrati nell’oscurità nei quali si distingue il rumore di elicotteri e jet probabilmente collegati all’operazione militare ...

“Voglio morire da marito” - 31enne sposa la compagna e muore Nella prima notte di nozze : La straziante storia del 33enne britannico Gary Smart, malato terminale di cancro che è morto nei giorni scorsi durante quella che avrebbe dovuto essere la sua prima notte di nozze con la sua amata la 31enne Laura. "È riuscito a pronunciare la formula, mi ha messo l'anello al dito e mi ha dato un bacio" ha rivelato la donna, sette ore dopo il 33enne si è spento con la sposa al suo fianco.Continua a leggere

Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre torna l'ora solare : potrebbe essere l'ultima volta : A partire dalla notte tra il 26 e il 27 ottobre torna l'ora solare. l'ultima domenica del mese, come ogni anno, le lancette degli orologi verranno infatti spostate un'ora indietro, dalle 3:00 alle 2:00, per passare dall'ora legale all'ora solare. La differenza rispetto al passato è che il cambio dell'ora stagionale di quest'anno potrebbe essere l'ultimo. l'orario legale è nata per risparmiare sul consumo energetico, ma adesso è in ...