Milan | Galliani incredulo | “non so perché Li non abbia venduto il club a Commisso Var?

Galliani nostalgico : “Commisso era vicino al Milan - peccato. Col VAR avremmo vinto lo scudetto nel 2012” : “Sono dispiaciutissimo: Commisso è arrivato a un passo dall’acquisto del Milan, poi non si capisce perché Yonghong Li non gli ha ceduto il club, dove sarebbe rimasto azionista: dopo pochi giorni ha perso tutto ed è subentrato Elliott. E’ una cosa che non ho mai capito”. Lo ha detto Adriano Galliani, ex ad del Milan e adesso al Monza, a margine della presentazione del libro ‘La coppa degli immortali’, a ...

Il figlio di Galliani si scaglia contro la dirigenza del Milan : Duro attacco indirizzato ai dirigenti del Milan da parte di Gianluca Galliani, figlio dello storico ad rossonero Adriano. Attraverso il suo profilo Linkedin, l’uomo ha accusato l’attuale società, rea – a suo dire – di non assumersi le proprie responsabilità e, anzi, di scaricare tutte le colpe sugli allenatori e i giocatori. Queste le parole contenute nel post di Galliani jr, accompagnata dalla foto di Marco Giampaolo, che ...

Galliani : “Siamo stati costretti a cedere il Milan” : Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport. Galliani, in questo periodo un po’ burrascoso per il suo Milan, ha parlato dell’amore che lega lui e il presidente Berlusconi al club «L’amore è intatto, sia da parte del presidente (Berlusconi ndr) che da parte mia. A malincuore lo abbiamo ceduto, siamo stati costretti a farlo. Le scelte sono sempre ...

Milan - Galliani mette le cose in chiaro : “non abbiamo venduto a Elliott - se Yonghong Li non ci avesse pagato…” : L’ex ad del Milan è entrato nel botta e risposta tra Gazidis e Berlusconi, facendo ulteriormente chiarezza Ad aprire le danze ci ha pensato Ivan Gazidis, rivelando come il Fondo Elliott abbia salvato il Milan dalla Serie D. A stretto giro di posta è arrivata la dura replica dell’ex presidente Silvio Berlusconi, seguita poi dalla precisazione di Adriano Galliani. LaPresse/Spada L’ex ad rossonero è intervenuto questa ...

Galliani : “Monza col vento in poppa. Milan? Noi abbiamo ceduto a Li non a Elliott” : Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio 1, l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha fatto il punto sul percorso di crescita dei brianzoli: “Siamo con il vento in poppa ma siamo solo alla nona giornata, l’obiettivo è arrivare primi per provare a vincere il campionato. Le cose vanno fatte per gradi, piano piano dobbiamo far crescere i nostri ragazzi senza mettere pressione e con i piedi ...

Milan - Galliani jr attacca la proprietà americana e i dirigenti : papà Adriano si dissocia : La proprietà e la dirigenza del Milan, in questi ultimi tempi, non stanno godendo di molta simpatia. Entrambe sono pesantemente contestate dai tifosi dopo i deludenti risultati di inizio stagione, ma non solo. Gianluca Galliani, figlio dell'ex ad rossonero Adriano Galliani, ora al Monza, tramite il

Il figlio di Galliani attacca il Milan - l’ex ad rossonero prende le distanze : “Dirigenti con un monte salariale che rappresenta un unicum nella storia del calcio mondiale che scaricano sempre la responsabilita’ sugli allenatori e sui giocatori senza esporsi”, è questo il messaggio di Gianluca Galliani, figlio dell’ex ad del Milan Adriano, sul momento del club rossonero dopo la decisione di esonerare l’allenatore Giampaolo ed affidare la panchina a Stefano Pioli. “Mio figlio ...

Galliani : «Critiche al Milan? Prendo le distanze da mio figlio» : L’ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, è intervenuto a proposito delle dichiarazioni di suo figlio Gianluca, che sul suo profilo Linkedin ha attaccato l’attuale dirigenza della società rossonera, resasi di recente protagonista dell’esonero di Marco Giampaolo. Galliani «prende le distanze» dalle parole del figlio Gianluca, che ha criticato il management rossonero. «Mio figlio è […] L'articolo Galliani: «Critiche al ...

