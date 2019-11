Fonseca tifa Ancelotti | “Mi aspetto che sia in panchina domani | è un grande”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 1 novembre 2019) “Michepossa stare in”. Paulosi iscrive in corsa al partito Forza Carlo. Il Napoli ha annunciato un ricorso d’urgenza contro la squalifica che farebbe saltare al tecnico Roma-Napoli. E l’allenatore della Roma non ha dubbi: “È un grandissimo allenatore che ha vinto in grandi squadre. Lo rispetto molto, è un uomo molto serio, molto onesto. Mi piace molto”. Gli arbitri “Non commento. È un’opinione del presidente del Napoli che io rispetto. Abbiamo visto tanti errori, ma tutti nella partita vorrebbero non sbagliare. Spero chenon parleremo dell’arbitro a fine partita”. Il Napoli da Sarri ad“Non mi piace fare paragoni, la squadra di Sarri era molto forte, anche questa lo è seppur con calciatori e caratteristiche diverse. Roma-Napoli scontro ...

