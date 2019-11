Calciomercato Sampdoria | Ferrero annuncia innesti a gennaio

Notizie del giorno – Traballa la panchina della Sampdoria - il Calciomercato - infortuni per Sensi e Hysaj : panchina Sampdoria – E’ durata pochissimo l’avventura di Eusebio di Francesco sulla panchina della Sampdoria, le parti hanno deciso consensualmente di separarsi dopo un avvio shock di stagione e l’ennesima sconfitta anche contro il Verona. Le parti si incontreranno nelle prossime ore per la definitiva rescissione del contratto, sarà risoluzione del contratto, accordo fondamentale per i blucerchiati per mettere sotto un contratto (I ...

Calciomercato Sampdoria - si guarda agli svincolati : vicino Bertolacci : Calciomercato Sampdoria – I blucerchiati sono partiti male in campionato. Zero gioco, poche idee e risultati deludenti. In attesa di novità in merito alla questione societaria, la società genovese pensa al mercato degli svincolati. Andrea Bertolacci sarebbe vicino alla Sampdoria, la trattativa per il centrocampista di 28 anni svincolato dopo l’ultima stagione al Milan è molto ben avviata. Un rinforzo in più per gli uomini di Di ...

Le notizie del giorno – Tragedia nel calcio - le ultime di Calciomercato - novità sulla cessione della Sampdoria : Tragedia NEL MONDO DEL calcio – Tragedia nel mondo del calcio. Il portiere del Centro Dominguito e della Nazionale di calcio di Curacao, Jairzinho Saul Emmanuel Pieter, è stato trovato morto ieri nella sua stanza d’albergo a Port au Prince, ad Haiti. Secondo quanto rivelato dal ministro dello sport haitiano, Edwing Charles, il calciatore nativo di Willemstad, che avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 11 novembre, è rimasto (LA NOTIZIA ...

Calciomercato - Menez proposto in Serie A : ci pensano Sampdoria e Cagliari : Il Calciomercato si è concluso da pochi giorni, è stata una finestra estiva molto calda con la maggior parte delle squadre che si sono rinforzare, le trattative non sono ancora finite, esiste infatti la possibilità di piazzare nuovi colpi grazie al mercato svincolati. Un calciatore ancora in grado di fare la differenza è sicuramente Jeremy Menez, il francese è reduce dall’esperienza con l’America ed adesso si è svincolato, ...