Appello per curare Pepa | il cane che ha salvato la vita a Giorgio | il neonato abbandonato

Un tribunale del Marocco ha confermato in Appello la condanna a morte contro tre uomini per l’omicidio - avvenuto a fine 2018 - di due turiste scandinave : Un tribunale del Marocco ha confermato in appello la condanna a morte contro tre uomini accusati dell’omicidio, avvenuto a fine 2018, di due turiste scandinave: la 24enne danese Louisa Vesterager Jespersen e la 28enne norvegese Maren Ueland. Le due turiste

Migranti - l’Appello al governo dei parlamentari per sospendere gli accordi Italia-Libia : "Gli accordi con la Libia contenuti nel Memorandum siglato nel 2017 e che il 3 novembre si avvia ad essere automaticamente rinnovato sono all’origine di una sistematica violazione dei Diritti Umani delle persone che tentano di fuggire da quello che è ormai considerato un vero e proprio inferno. Chiediamo che il governo italiano sospenda con effetto immediato gli accordi attualmente in essere": così l'appello al governo di alcuni parlamentari di ...

Bari - ladri senza cuore rubano un’auto con un cane dentro - e nonostante l’Appello disperato della padrona - lo fanno ritrovato morto sui binari : Una fine atroce quella di Zeus, un docile cane da caccia che ha avuto l’unica colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il 26 ottobre scorso, in uno dei quartieri alla periferia di Bari a Palese, dei ladri hanno rubato un’auto e poi si sono accorti che al suo interno c’era un cane nel suo trasportino. La padrona, tramite Facebook, aveva chiesto con un post pubblico di aiutarla a ritrovare il suo cane di nome ...

Black Monkey - in Appello cade l’accusa di mafia : condanna scontata per Femia : Quella di Nicola Femia non era mafia Almeno secondo la corte d’Appello di Bologna che ha fatto cadere l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso nel processo di secondo grado Black Monkey. Secondo i giudici si tratta di associazione semplice e questo comporta una riduzione delle condanne per gran parte dei 23 imputati. Con l’unica eccezione dell’amminstrazione dello Stato sono stati revocati anche tutti i ...

Niccolò Bettarini - confermate in Appello le condanne agli aggressori. Due sono state ridotte per motivi tecnici : I giudici della terza sezione d’appello di Milano hanno confermato la sentenza di primo grado, ma hanno rimodulato – per un semplice motivo tecnico – due delle quattro condanne contro gli imputati a processo per l’aggressione dell’1 luglio 2018 contro Niccoló Bettarini, figlio dell’ex calciatore Stefano e della conduttrice tv Simona Ventura, accoltellato all’uscita della discoteca ‘Old Fashion’. La condanna più pesante ...

Brutte notizie per le vecchie Shield TV : mancano all’Appello due importanti feature : La vecchia NVIDIA Shield TV non sarà in grado di sfruttare il nuovo Dolby Vision e l'upscaling IA L'articolo Brutte notizie per le vecchie Shield TV: mancano all’appello due importanti feature proviene da TuttoAndroid.

“Ko”. Gemma Galgani - nuovo durissimo colpo : per la dama una bocciatura senza Appello : Non ne va bene una a Gemma Galgani. Dopo la lite con Tina Cipollari nei giorni scorsi, la dama torinese incassa un altro durissimo colpo. Il più pesante da quando il gabbiano Giorgio Manetti ha deciso di volare via. Nel dettaglio Gemma Galgani ha incassato un pesante due di picche dal cavaliere Jean Pierre che, nelle settimane scorse, non aveva fatto mistero di guardare con un certo interesse. Da parte di Jean Pierre, a onor del vero c’è stata ...

E' Giuseppe CAppello - l'uomo morto per maltempo sulla Noto Rosolini : L’uomo trovato morto sulla Noto Rosolini per maltempo è Giuseppe Cappello di 50 anni, un agente di polizia penitenziaria di Rosolini. Travolto fango

Codici : malasanità senza Appello - confermate le condanne per il caso Humber : Roma – Sono passati sette anni, ma ancora si combatte in aula per la verità. Parliamo del caso Ilaria Humber, la ragazza morta nel 2012 all’ospedale di Colleferro. Al rientro da una gita scolastica, la dodicenne fu ricoverata per quello che sembrava un banale mal di pancia. I dolori erano forti, ma nulla poteva far pensare ad un tragico epilogo. Per i medici il decesso per arresto cardiaco fu dovuto ad una malformazione congenita. ...

“Non si può far finta…”. Samantha De Grenet - la foto dopo l’intervento per lanciare un Appello ai fan. Cosa è successo : Samantha De Grenet si sottopone a un piccolo intervento e, su Instagram, lancia un appello ai fan. “Questa foto non vi dirà nulla ovviamente, non è nemmeno una foto dove sono venuta particolarmente bene – ha scritto – ma è una foto che in qualche modo segna un cambiamento. Non parlo di un cambiamento epocale o di quelli che lasciano il segno negli animi delle persone, ma per me rappresenta un lasciare andare la me bambina, la me ...

Uomini e Donne - Tina riceve un Appello : “Non glielo permetto!” : Tina Cipollari, Giovanna Abate si sfoga: “Non le permetto di dire che sono finta” Oggi a Uomini e Donne tornerà il Trono Classico con Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli. Quest’ultimo è già andato oltre con le sue corteggiatrici baciando appassionatamente la sua Giovanna Abate che, sulle pagine di Uomini e Donne Magazine ha voluto, però, lanciare un appello alla storica opinionista Tina Cipollari che ha ...

Bologna - nel carcere della Dozza il primo cinema aperto a detenuti e cittadini liberi. Appello ai distributori : “Date film anche a noi” : “cinema”, si legge su una delle targhette che indicano le sale della casa circondariale del carcere della Dozza, a Bologna. Non è uno spazio riservato ai detenuti, ma è una vera e propria sala cinematografica in cui, per la prima volta in Italia, cittadini liberi insieme a coloro che stanno scontando una pena detentiva potranno vedere film. Quasi come in un altro cinema della città: quasi, perché per arrivarci bisogna dare un documento ...

Striscia la notizia - l’Appello disperato di Fabio De Nunzio (del duo Fabio e Mingo). Ecco che fine ha fatto : Vi ricordate Fabio e Mingo? Erano due inviati storici di Striscia la notizia che si sono occupati per 18 anni di smascherare truffe di vario genere. Fabio e Mingo, però, dopo 18 anni di onorata carriera, sono stati cacciati dal tg satirico. Il motivo? La produzione ha scoperto che i due avrebbero ricevuto compensi per servizi che erano in realtà del tutto inventati. I due, a seguito di queste vicende, vanno incontro a diverse vicende ...

Cannabis terapeutica - l'Appello di un malato di artrite reumatoide : "Rischio il carcere per curarmi" : Walter De Bendetto, aretino, 48 anni è stato denunciato nelle scorse settimane per detenzione illecita. E ora si rivolge al presidente del Consiglio e ai parlamentari per chiedere un incremento della produzione e perché si arrivi alla legalizzazione definitiva