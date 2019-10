Uomini e Donne – Chi è Giulia D’Urso? L’influencer che ha corteggiato Giulio Raselli

Martina Luciani - che trasformazione da Uomini e Donne. Oggi l’ex di Giorgio Alfieri è così : Era il 2006 quando Martina Luciani stregò Giorgio Alfieri, calciatore ed tronista di Uomini e Donne Maria De Filippi. La loro storia d’amore emozionò milioni di italiani e ancora Oggi in tanti li ricordano con affetto. Una grande passione quella di Giorgio e Martina, che nel 2008 hanno avuto Asia, la loro prima e unica figlia. Ma le cose poi non sono andate per il verso giusto e la relazione dei due ex protagonisti di Uomini e Donne è ...

Uomini e Donne : Carlo Pietropoli è il nuovo tronista : Carlo - Uomini e Donne A Uomini e Donne è arrivato un nuovo tronista. Nel corso della registrazione odierna del dating show, Maria De Filippi ha infatti accolto in studio Carlo Pietropoli, colui che nei prossimi mesi cercherà l’anima gemella nel programma pomeridiano di Canale 5. Il ragazzo è subentrato a Sara Tozzi, che proprio qualche settimana fa ha deciso di concludere prematuramente la sua esperienza sul trono perché pensava ancora al ...

Ida a Uomini e Donne Magazine : 'Alcune volte mi sento inferiore a Riccardo' : Dopo la messa in onda della puntata di ieri di Uomini e Donne, Ida e Riccardo hanno ufficializzato il loro fidanzamento. Finalmente, in seguito ad estenuanti tira e molla, sono riusciti a superare i piccoli problemi di coppia dandosi un'altra possibilità. Ma come staranno andando le cose al di fuori delle telecamere? Il settimanale Uomini e Donne Magazine ha raggiunto i protagonisti di questa love story per intervistarli. Entrambi sono sembrati ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri - riscoppia l’amore a Uomini e Donne ma lei confessa un “problema” : Le discussioni, l’uscita (e il bacio) di Ida Platano con Armando Incarnato, la lettera accorata letta con le lacrime agli occhi da Riccardo Guarnieri e infine, dopo non poche titubanze, tra la dama e il cavaliere più famosi del trono over è risbocciato l’amore. E la coppia è uscita da Uomini e Donne insieme. Di nuovo. È già arrivata anche la prima foto social di Ida e Riccardo, che naturalmente è stata subito presa d’assalto dagli spettatori più ...

Gemma Galgani via da Uomini e Donne Over? Parla Maurizio Costanzo : Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani: Maurizio Costanzo la difende Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul settimanale Nuovo in cui risponde alle domande dei lettori sul mondo della Tv e sui vari personaggi che la popolano. E oggi una lettrice ha voluto lamentarsi della presenza di Gemma Galgani a Uomini e Donne Over, asserendo che farebbe qualsiasi cosa pur di apparire. Per questo motivo ha anche voluto chiedere al giornalista il motivo ...