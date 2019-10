Questo render del MediaPad M7 prova che Huawei ha grandi progetti per il nuovo tablet

Prendere due gol da centrocampo in due minuti? Questo portiere è riuscito nel “miracolo” : Palla recuperata, in fase difensiva, dalla squadra avversaria e tiro nello specchio della porta: gol, col portiere fuori dai pali e che può solo rincorrere il pallone e raccoglierlo dalla rete. Un minuto più tardi, stessa scena e stesso risultato. Il portiere dell’Ehime, seconda divisione giapponese, ha subito due gol in due minuti da centrocampo dal Montedio Yamagata. Tre a zero il punteggio finale. L'articolo Prendere due gol da ...