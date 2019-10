Naufragio Norman Atlantic | in 32 rinviati a giudizio

Fonte : tg24.sky

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Saranno 30 persone e 2 società a dover rispondere in tribunale deldella Motonave, che nel 2014 fece 31 morti. Il gup (giudice per l’udienza preliminare) del Tribunale di Bari, Francesco Agnino, ha infatti disposto il rinvio adi tutti i 32 imputati coinvolti nel procedimento penale. Nel dicembre 2014, al largo delle coste albanesi, la motonaveaffondò a seguito di un incendio scoppiato a bordo: morirono 31 persone, e altri 64 passeggeri rimasero feriti. A processo Visemar, Anek Lines, il comandante e altre 29 persone Il processo inizierà il 26 febbraio 2020 dinanzi alla II sezione del Tribunale di Bari, nell'aula bunker di Bitonto. Saranno processati per i reati di cooperazione colposa in, omicidio colposo e lesioni colpose plurime contestati a vario titolo, oltre che per numerose violazioni sulla sicurezza e al codice della ...

Trmtv : Naufragio Norman Atlantic: 32 persone rinviate a giudizio - massimoneri90 : Bari, naufragio Norman Atlantic, tutti a processo i 32 imputati. Morirono 31 persone - scuroscuroscuro : Bari, disastro della Norman Atlantic: a giudizio tutti i 32 imputati -