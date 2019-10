Sulle orme di Good Lock arriva Galaxy Labs | la nuova suite Samsung per l’ottimizzazione

"Recitare Sulle orme di King e Kubrick è riscoprire la paura" - : Sara Frisco Il protagonista di «Doctor Sleep» svela il suo rapporto con l'horror: «Shining mi ha ispirato» È una sfida quella che aspetta Ewan McGregor al cinema il 31 ottobre, quando sarà il protagonista di Doctor Sleep, dall'omonimo romanzo - seguito del famosissimo Shining - di Stephen King. Produttori e protagonisti non vogliono che si parli di sequel del capolavoro di Kubrick interpretato da Jack Nicholson, ma di fatto lo è. ...

Riforme - la maggioranza conferma l’accordo Sulle 4 misure. Legge elettorale entro dicembre : La maggioranza ha confermato l’intenzione di portare avanti la 4 Riforme costituzionali su cui si era accordata il 7 ottobre, alla vigilia del voto sul taglio dei parlamentari. Il tavolo a cui hanno partecipato tutti i capigruppo ha rinnovato l’intesa e si è aggiornato a domani (mercoledì) alle 12 a Palazzo Madama. Le Riforme riguardano l’omogeneizzazione dell’elettorato attivo e passivo di Senato e Camera (18 anni per votare e 25 ...

C'è accordo nella maggioranza : "Avanti Sulle quattro riforme costituzionali" : La maggioranza ha confermato l’intenzione di portare avanti la 4 riforme costituzionali su cui si era accordato il 7 ottobre, alla vigilia del voto sul taglio dei parlamentari. Lo hanno riferito i partecipanti al vertice. Le riforme riguardano l’omogeneizzazione dell’elettorato attivo e passivo di Senato e Camera (18 e 25 anni), l’omogeneizzazione della base elettorale del Senato a quella della Camera e la riduzione dei ...

Kojima Sulle orme di P.T. e Silent Hills con un nuovo gioco horror? : Prima della separazione da Konami e della nuova avventura chiamata Death Stranding, Hideo Kojima stava lavorando su un progetto che per molti rimane un sogno infranto. L'universo di P.T. e Silent Hills sicuramente non diventeranno mai effettivamente realtà ma ci potrebbe essere spazio per un progetto simile made in Kojima Productions?Kojima è stato intervistato dal canale YouTube Rocket Beans Gaming e ha discusso anche di una possibile ...

Manovra - Comuni beffati : arriva l’Imu Sulle trivelle ma scontata dell’80% rispetto al valore contabile delle piattaforme : l’Imu per le piattaforme petrolifere offshore inserita nell’ultima bozza del Decreto fiscale è un cambio di rotta, a prima vista. Perché stabilisce una volta per tutte che i giganti dell’oil&gas devono pagare, come affermato dalla Cassazione, e ribalta quanto stabilito in precedenza sia dall’Agenzia delle Entrate sia dal dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia. Ma i conti per i Comuni non tornano affatto. Stando ...

Chernobylite sbarca in Early Access su PC Sulle orme dell'iconico STALKER : L'atmosferico survival horror di The Farm 51, Chernobylite, è pronto a trasportare i giocatori in una realtà alternativa che affronta il celebre e tragico incidente di Chernobyl.A partire da ieri, infatti, il gioco è disponibile per PC in Accesso anticipato su Steam e GOG. Per l'occasione, è stato pubblicato un nuovo trailer visibile più in basso.Per chi non lo sapesse, in Chernobylite i giocatori assumono il ruolo di un fisico che cerca ...

Riot Games Sulle orme di Epic Games con uno store proprietario? La risposta del CEO Nicolo Laurent : Nel corso delle celebrazioni per il decimo anniversario di League of Legends, Riot Games ha sollevato il sipario su una serie di nuovi giochi che saranno pubblicati nel corso dei prossimi mesi e anni ma è andata anche oltre permettendoci di scoprire diversi aspetti delle strategie future della compagnia. Tra progetti del talentuoso team di sviluppo c'è un picchiaduro ambientato nell'universo di League of Legends, un gioco di carte basato sullo ...

Tennis - chi è Luca Nardi. Un classe 2003 di talento Sulle orme di Jannik Sinner : Un giocatore d’istinto, lontano da quegli schemi di regolaristi terraioli che hanno caratterizzato troppo spesso i giovani talenti italiani del Tennis, un ragazzo con basi solidissime da fondo campo che ama attaccare e rischiare, costruire il punto come piace a lui senza aspettare che l’avversario affossi il proprio colpo in rete o lo spari sui tabelloni. Stiamo parlando di Luca Nardi, giovane pesarese classe 2003 salito agli onori ...

Un patto a quattro Sulle riforme per il sì al taglio dei parlamentari : Un patto a quattro sulle riforme per dare il via libera al taglio dei parlamentari. Si tratta di una serie di “clausole di salvaguardia” che il centrosinistra pretende dai 5 stelle per attenuare l’impatto della riduzione di deputati e senatori. Ed è questa una condizione dirimente anche perché, spiegano dal Nazareno, “noi voteremo una riforma in bianco che non ci piace, una riforma che non abbiamo votato. ...

Da mercoledì 9 ottobre si potrà guardare Netflix Sulle piattaforme Sky Q : Da mercoledì 9 ottobre si potrà guardare Netflix con la piattaforma satellitare Sky Q, dunque i clienti di Sky che hanno uno dei nuovi decoder potranno facilmente vedere le serie tv e i film di Netflix. Chi ha un abbonamento “Sky

CorSport : Conte Sulle orme di Mou. Nove anni fa Barcellona-Inter e la finale di Champions : Tra le partite di Champions delle italiane, la più affascinante è Barcellona-Inter, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Se non altro perché si porta dietro uno straordinario carico di trofei: 8 in tutto restando fermi alla sola Champions. Dall’ultimo storico Barcellona-Inter sono passati Nove anni. All’epoca alla guida dell’Inter c’era Mourinho che, dopo il 3-1 dell’andata a San Siro, perse a ...

Auto - balzo delle vendite in Italia : +13 - 4% grazie alle norme Sulle omologazioni : Un mese positivo per il mercato in Italia grazie alla spinta sulle immatricolazioni fino ad agosto, in vista dell’entrata in vigore della nuova normativa sull’omologazione WLTP Da da inizio anno le vendite hanno perso l’1,61% sullo stesso periodo dell’anno scorso

