Samsung Galaxy S10 Lite si fa vedere su Geekbench con specifiche da urlo e Android 10

Ci sarà un Samsung Galaxy S10 Lite - test Geekbench rivelatore ma avrà senso? : Il Samsung Galaxy S10 Lite sarà realtà: dopo le prime indiscrezioni di una possibile versione mid-range della generazione top di gamma attuale, possiamo offrire la quasi assoluta certezza che un modello del genere è già nell'aria. Un modello identificato come SM-G770F è stato appena avvistato nel database dei test benchmark Geekbench, come sottolineato anche da SamMobile. Si tratterebbe proprio dell'esemplare in questione, già in prova. Per ...

Sulle orme di Good Lock arriva Galaxy Labs - la nuova suite Samsung per l’ottimizzazione : Samsung lancia Galaxy Labs, la nuova suite di applicazioni per l'ottimizzazione dei suoi smartphone e tablet Android: ecco come installare anche in Italia File Guardian, Battery Tracker, Battery Guardian e App Booster. L'articolo Sulle orme di Good Lock arriva Galaxy Labs, la nuova suite Samsung per l’ottimizzazione proviene da TuttoAndroid.

Prima foto del Samsung Galaxy Fold 2 a conchiglia? Teaser ufficiale : Sembra essere sempre più certo l'arrivo di un Samsung Galaxy Fold 2 con un design a conchiglia: un modello ben diverso dal primo modello pieghevole lanciato ad inizio 2018 e con difficoltà portato alla sua limitata commercializzazione nel mese di settembre. A confermare questa strada, nelle scorse ore, è stato lo stesso produttore Samsung che ha fornito un Teaser di tutto rispetto per il suo prossimo Foldable. Si sta svolgendo la Samsung ...

Samsung annuncia Samsung Daily - che a breve arriverà nei dispositivi Galaxy : Samsung Daily è il nuovo hub interattivo presentato dal colosso hi-tech e prenderà il posto di Bixby Home L'articolo Samsung annuncia Samsung Daily, che a breve arriverà nei dispositivi Galaxy proviene da TuttoAndroid.

Solo oggi 30 ottobre alcuni Samsung Galaxy con il 50% di sconto : orario e dettagli in Italia : Nuova occasione importante quella che si presenta oggi 30 ottobre per tutti coloro che intendono acquistare un Samsung Galaxy a prezzo davvero scontato. Circa tre settimane fa, infatti, la divisione Italiana ha lanciato per pochi minuti alcune promozioni all'interno dello store ufficiale, con prezzi che hanno toccato anche il 50% di risparmio rispetto a quelli di listino. Una campagna flash estremamente allettante, che non a caso ha reso ...

Samsung mostra il Galaxy Fold del futuro e svela novità per Bixby e One UI 2.0 : Alla SDC 2019, che si sta svolgendo in California, Samsung mostra un teaser con il concept di un nuovo smartphone pieghevole, che potrebbe essere il nuovo Galaxy Fold. L'articolo Samsung mostra il Galaxy Fold del futuro e svela novità per Bixby e One UI 2.0 proviene da TuttoAndroid.

Le offerte online di oggi sono top : Huawei P20 Pro - Xiaomi Mi MIX 3 - HONOR View20 - Samsung Galaxy S10e e tanti altri : Gli sconti online non si fermano mai: oggi in offerta Huawei P30, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, HONOR View20 e Samsung Galaxy S10e L'articolo Le offerte online di oggi sono top: Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, HONOR View20, Samsung Galaxy S10e e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia Galaxy XCover FieldPro - il nuovo rugged che nasconde un Galaxy S9 : Samsung Galaxy XCover FieldPro è ufficiale: ecco tutte le caratteristiche che contraddistinguono il nuovo smartphone rugged di fascia alta, che a livello hardware ricorda molto Galaxy S9. L'articolo Samsung annuncia Galaxy XCover FieldPro, il nuovo rugged che nasconde un Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold 2 avrà due batterie di dimensioni diverse? Forse sì : Secondo gli ultimi rumor il nuovo Samsung Galaxy Fold 2 monterà due batterie di dimensioni diverse L'articolo Samsung Galaxy Fold 2 avrà due batterie di dimensioni diverse? Forse sì proviene da TuttoAndroid.

Sorpresa Samsung Galaxy S10 e Note 10 : all’improvviso la patch di novembre 2019 : La patch di sicurezza di novembre 2019 ha iniziato la propria diffusione a bordo dei Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e (ne ha dato notizia in anteprima il sempre ben informato SamMobile) e sui Note 10 e Note 10 Plus (anche in questo caso la comunicazione è arrivata dal noto portale, specializzato nel divulgare tutto quanto interessa il produttore asiatico). Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato dell'improvvisa irruzione di un ...

Samsung sorprende e aggiorna Galaxy S10 - S10+ e S10e con le patch di novembre : Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e iniziano a ricevere un nuovo aggiornamento software che integra le patch di sicurezza di novembre 2019; questo mese Samsung anticipa Google. L'articolo Samsung sorprende e aggiorna Galaxy S10, S10+ e S10e con le patch di novembre proviene da TuttoAndroid.

Attenzione massima con il Samsung Galaxy S10 : beta Android 10 rende inutilizzabile il device : Ci sono notizie per nulla incoraggianti che dobbiamo prendere in esame oggi 29 ottobre per quanto riguarda il rilascio di Android 10 a bordo del Samsung Galaxy S10. Nemmeno il tempo di prendere atto di una nuova patch che potrebbe rivelarsi molto utile per risolvere alcuni problemi, come abbiamo notato attraverso il pezzo di ieri, che questo martedì tocca fare i conti con alcune segnalazioni preoccupanti. La beta di cui tanto si parla in questi ...

Un grave bug impedisce l’accesso ai Samsung Galaxy S10 con Android 10 beta : Un grave bug della beta di Android 10 per Samsung Galaxy S10 impedisce agli utenti di accedere al proprio smartphone nel caso abbiano impostato una protezione. L'articolo Un grave bug impedisce l’accesso ai Samsung Galaxy S10 con Android 10 beta proviene da TuttoAndroid.

Il dado è tratto per il Samsung Galaxy S11 : terminato lo sviluppo : Quanto manca all'uscita del Samsung Galaxy S11? Non conosciamo di certo la data precisa del lancio del successore del Samsung Galaxy S10 ma grazie ad un informatore molto autorevole come Ice Univerce possiamo dire che i lavori per il top di gamma sono già decisamente a buon punto. Solo qualche ora fa, in effetti, proprio il leaker seguitissimo attraverso il suo profilo Twitter ha fatto sapere che lo sviluppo del Samsung Galaxy S11 è ...