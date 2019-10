WWE 2K20 ha ricevuto talmente tante recensioni negative che grazie ad esse OpenCritic ha

WWE 2K20 : Sony offre rimborsi ai giocatori insoddisfatti su PlayStation 4 : WWE 2K20 è stato pubblicato da pochi giorni, ma già il web è pieno di immagini e video che mostrano come il gioco sia pieno zeppo di bug. Dalla creazione del personaggio ai combattimenti non c'è una parte che non sia affetta da gravi problemi grafici e altro. Nonostante gli sviluppatori abbiano annunciato di essere al lavoro per correggere al più presto i vari bug, c'è chi ha deciso di rimborsare i giocatori.Sony infatti, per la versione ...

WWE 2K20 : gli sviluppatori promettono di risolvere i numerosi problemi del gioco con delle patch : WWE 2K20 è arrivato nei negozi in uno stato davvero molto problematico. Come segnalato da tantissimi giocatori il titolo di Visual Concepts è afflitto da numerosi bug e glitch grafici che inevitabilmente compromettono l'esperienza di gioco. I problemi che affliggono WWE 2K20 sono talmente gravi che poco dopo il lancio, avvenuto lo scorso 22 ottobre, l'hashtag #FixWWE2K20 è salito ai vertici delle tendenze in USA.Fortunatamente 2K con un ...

Recensione WWE 2K20 - il wrestling come (non) volevamo vederlo : Il grande wrestling di WWE 2K20 è finalmente sbarcato su personal computer e console. I ragazzi di Visual Concepts, a cui è stato affidato lo sviluppo dal publisher 2K Games, hanno come ogni anno infiammato i cuori degli appassionati su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Anche grazie alla licenza totale della World wrestling Entertainment Inc., il team si è posto l'obiettivo di mettere sul piatto un titolo che sì, riprende la sua gloriosa tradizione ...

WWE 2K20 diventa virale su Twitter dopo che alcuni giocatori hanno postato diversi bug che affliggono il gioco : dopo l'uscita di WWE 2K20 avvenuta nella giornata di ieri, moltissimi giocatori si sono radunati su Twitter per lanciare l'hashtag #FixWWE2K20 dopo aver pubblicato una moltitudine di bug presenti nel gioco.I problemi di gameplay sono tanti: un video mostra i lottatori "entrare" dentro alle corde del ring, rimanendo così intrappolati senza riuscire ad uscire. dopo alcune mosse inoltre i giocatori hanno notato che molti personaggi rimangono in ...

WWE 2K20 è ora finalmente disponibile : Oggi 2K ha annunciato che WWE 2K20, l'ultima iterazione della celebre serie di giochi sulla WWE, è ora disponibile in tutto il mondo per sistema digitale di intrattenimento PlayStation 4, dispositivi della famiglia Xbox One tra cui Xbox One X, e per PC Windows. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale 2K per tutti i dettagli sul gioco: Leggi altro...

