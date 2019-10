Uomini e donne | Ida e Riccardo si baciano e ci riprovano VIDEO

La rivelazione di Flora Canto su Filippo Bisciglia : "Ho partecipato a Uomini e Donne per dimenticarlo" : La showgirl parla per la prima volta del suo ex compagno.

Uomini e Donne - una segnalazione pesantissima : “E ora lascia il trono?” : Guai in vista al trono classico di Uomini e Donne. E il rischio, qualora i sospetti dovessero trovare conferme, che uno dei protagonisti sia costretto a lasciare il programma. Dopo l’addio di Sara Tozzi, sono rimasti sul trono Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli e proprio su quest’ultimo, rivelano le anticipazioni dell’ultima registrazione in studio (avvenuta lo scorso 24 ottobre) sono arrivate due pesanti accuse. Giulio, ...

Uomini e donne - Armando si sente usato da Ida : il messaggio al veleno : Nella puntata di Uomini e donne, andata in onda lo scorso 22 ottobre, Ida Platano aveva lasciato il cavaliere Riccardo Guarnieri, dichiarando di non provare più nulla per quest'ultimo, il quale le aveva destinato qualche giorno prima una lettera. Una delusione grande per Riccardo, che, nella puntata precedente a quella del suo addio a Ida e al Trono Over di Canale 5, aveva dedicato delle struggenti parole d'amore alla dama più discussa del ...

Uomini e donne - Armando si scaglia contro Ida e Riccardo su Instagram : A Uomini e donne è tornato il sereno per una delle coppie storiche che si sono formate nel corso di questi anni all'interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi. Parliamo di Ida e Riccardo, i quali dopo aver deciso di mettere la parola fine alla loro storia, sono tornati nuovamente sui loro passi e in particolar modo la dama ha scelto di concedere una seconda possibilità a Riccardo. Una decisione che ha mandato in tilt Armando, il ...

Uomini e donne - Armando replica alla Platano su IG : 'Mi si è rivoltata pure contro' : Lo scontro tra Armando Incarnato e Ida Platano sarà uno dei punti saldi della puntata di Uomini e donne in onda oggi 29 ottobre, durante la quale la dama avrà qualcosa da ridire sulle accuse mosse dal cavaliere. Quest'ultimo, infatti, si è sentito usato dalla Platano che, grazie a lui, si sarebbe resa conto di provare ancora dei sentimenti per Riccardo. In attesa di seguire gli sviluppi del caso su Canale 5, la questione si è già spostata sui ...

Uomini e Donne - sul trono arriva ‘lui’ (ex di una Miss Italia) : la clamorosa decisione : Nello studio di Uomini e Donne potrebbero arrivare al più presto dei nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare l’anima gemella. Le ultime anticipazioni di queste ore, infatti, rivelano che ci sarebbe una persona che potrebbe essere in pole position per prendere parte alla versione del ‘trono classico’. Il nome è Alessio Falsone, ex fidanzato della Miss Italia Carolina Stramare. Bello, sorriso rassicurante e ragazzo acqua e sapone, ...

Uomini e Donne - Armando Incarnato attacca Ida Platano : “Mi ha solo usato” : I protagonisti di Uomini e Donne non si risparmiano in fatto di colpi di scena e le vicende del Trono Over continuano ad appassionare il pubblico del programma di Maria De Filippi. L’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nonostante la loro storia sembra si sia ormai consolidata, devono fare i conti con . Il ritorno di Ida Platano da Riccardo Guarnieri L’avvicinamento che c’è stato tra Ida Platano e Armando ...

Spoiler Uomini e Donne : sul trono potrebbe arrivare Alessio - ex di Miss Italia : Novità in vista per il trono Classico di Uomini e Donne? Stando all'indiscrezione che ha riportato l'ultimo numero di "Di Più", sembrerebbe proprio che la redazione stia lavorando per arricchire il cast della versione "giovani" del dating-show. Leggendo l'intervista che è stata fatta a Miss Italia 2019, Carolina Stramare, si apprendere che il suo ex Alessio Falsone sarebbe uno dei candidati principali alla poltrona rossa di Canale 5. Sarà ...

Gemma Galgani di Uomini e Donne - colpo di scena : parla Giorgio Manetti. “Tutti i giorni…” : Gemma Galgani continua a essere la regina incontrastata del trono over. Da anni nel parterre femminile di Uomini e Donne, la dama torinese non è ancora riuscita a trovare l’anima gemella. Ci prova, esce con i cavalieri che sembrano interessati a lei, li frequenta ma poi non finisce mai bene. Anche con Jean Pierre, l’ultimo pretendente, le cose non sembrano mettersi per il meglio. E, come se questo non bastasse, non c’è puntata in cui Gemma non ...

Anticipazioni Uomini e donne trono over - faccia a faccia tra Ida e Riccardo : Una nuova settimana di Uomini e donne si apre con il trono over. Le Anticipazioni fornite dai canali del dating show di Maria De Filippi informano infatti che lunedì 28 ottobre su Canale 5 protagonisti delle vicende sono i senior, guidati come sempre da Gemma Galgani. Gemma Galgani soffre per Jean Pierre Proprio Gemma si prepara ad affrontare l’ennesima delusione. La sua conoscenza con Jean Pierre si fa difficoltosa dal momento che lei ...

Uomini e Donne oggi - l’epilogo di Ida e Riccardo e confessioni in studio : Uomini e Donne oggi: l’importante decisione di Ida e Riccardo, Barbara contro Armando oggi a Uomini e Donne va in onda la continuazione del Trono Over. La puntata inizia con Ida e Riccardo. I due stanno riprovando a vivere la loro storia d’amore, sebbene lei abbia ancora paura di tornare a soffrire. Arriva finalmente l’epilogo […] L'articolo Uomini e Donne oggi, l’epilogo di Ida e Riccardo e confessioni in studio ...

Uomini e Donne - Pamela e Enzo ai ferri corti : il retroscena inatteso : Pamela Barretta racconta perchè Enzo Capo non l’ha più cercata Il rapporto tra Pamela Barretta e Enzo Capo in queste settimane si è incrinato. Oggi a Uomini e Donne i due protagonisti del Trono Over saranno al centro dello studio per un chiarimento. Pamela Barretta racconterà che da domenica il cavaliere sarebbe scomparso e non si sarebbe più fatto sentire. La 36enne pugliese racconterà che in settimana ci sarebbe stato uno screzio tra i ...

Anticipazioni Uomini e donne - nuovi possibili tronisti : spunta il nome di Alessio Falsone : Nello studio di Uomini e donne potrebbero arrivare al più presto dei nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella. Le ultime Anticipazioni di queste ore, infatti, rivelano che ci sarebbe una persona che potrebbe essere in pole position per prendere parte alla versione del 'trono classico'. Trattasi di Alessio Falsone, un ragazzo non famoso che tuttavia quest'anno ha raggiunto un minimo di popolarità nel momento in cui la ...

Spoiler Uomini e donne 29 ottobre - Barbara a Gemma : 'Sei falsa - non ti esce una lacrima' : Il Trono Over sarà protagonista della puntata di Uomini e donne di oggi 29 ottobre, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Essa ripartirà dal confronto di Ida Platano e Riccardo Guarnieri al centro dello studio e con il desiderio di dama e cavaliere di provare e ricostruire il loro rapporto. Le loro dichiarazioni troveranno l'inevitabile intervento di Armando Incarnato, che aveva accusato Ida di essere stato usato. La parola passerà ...