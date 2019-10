Siracusa | arrestato pusher in Porsche con reddito di cittadinanza | in casa 120 grammi di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) La Guardia di finanza dihaun uomo di 41 anni di Floridia per detenzione di 120di cocaina a fini di spaccio, nascosta ain doppi fondi ricavati nelle lattine di bevande e di un piccolo estintore. A bordo di unaMacan di sua proprietà, era stato fermato per un controllo. L’uomo risulta percettore deldie aveva con sé 600 euro. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati altri mille euro in contanti. L'articoloincondi: in120di cocaina proviene da Il Fatto Quotidiano.

