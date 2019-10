Palazzo Chigi | vertice di maggioranza sulla manovra

Manovra - piena intesa dopo il vertice a Palazzo Chigi : "Nessun aumento sugli affitti" : Si è concluso con una piena intesa politica il vertice di maggioranza sulla Manovra finanziaria che si è svolto nel tardo pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi, un incontro di circa due ore in cui sono stati delineati gli ultimi punti del testo della legge di bilancio che dovrà poi essere approvato dal Parlamento.A presiedere il vertice c'era il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, affiancato dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ma ...

Manovra - nuovo vertice a Palazzo Chigi. La cedolare secca "sociale" rimane al 10% : In mattinata un'altra riunione a Palazzo Chigi ha confermato la linea del Governo Conte sulle riforme costituzionali concordate il 7 ottobre, alla vigilia del voto sul taglio dei parlamentari

Scossa su Palazzo Chigi - dopo l’Umbria Conte-Pd avvertono Iv-M5s : basta smarcamenti o… : Lo schiaffo è stato più forte del previsto, la sconfitta in Umbria pesa sul governo e sulla maggioranza e tra gli alleati scatta il gioco del rimpallo delle responsabilità. Con una novità, rispetto agli ultimi tempi: stavolta a mandare avvertimenti sono anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Pd di Nicola Zingaretti, finora un po' stretti nella morsa di Italia viva e M5s, che sulla manovra sfidano quotidianamente premier e alleati. ...

Conte fu consulente per un fondo sotto inchiesta in Vaticano. Palazzo Chigi : Nessuno conflitto d'interesse" : Il Financial Times ha rilanciato la bomba: il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarebbe collegato ad un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano e attualmente oggetto di indagini per presunta corruzione finanziaria.Il legame, denunciato dal quotidiano britannico sulla base di alcuni documenti in possesso della redazione, risalirebbe a quando Conte non era ancora diventato premier in Italia. Era il maggio 2018, poche settimane prima ...

La consulenza legale che imbarazza Palazzo Chigi : Articolo del «Financial Times» parla del premier e di sospetti di conflitti di interessi che lo inseguono già da mesi

Giuseppe Conte - dall'Umbria l'effetto-domino che lo porterà via da Palazzo Chigi : Altro che balle, il voto in Umbria - chiamata oggi alle urne, domenica 27 ottobre - può avere pesantissime conseguenze sul governo. Ed è per questo che Giuseppe Conte guarda con attenzione, molta attenzione, al risultato. Una probabile sconfitta dell'asse M5s-Pd per la prima volta in coalizione potr

La missione di chiudere l’Ilva spiegata da chi la conduce a Palazzo Chigi : Roma. Se gli si chiede di immaginarsi la sua città tra qualche anno, risponde senza tentennamenti, come se ci avesse già a lungo meditato: “Taranto può e deve pensare al suo futuro senza vederlo legato allo stabilimento dell’ex Ilva”. E d’altronde, in un certo senso, il ruolo di Mario Turco è anche

Manovra - fra Conte e Di Maio incontro fuori programma a Palazzo Chigi in vista del vertice. La Ue chiede chiarimenti : Un incontro fuori programma per chiarire a quattr'occhi le polemiche di questi ultimi giorni: il faccia a faccia è avvenuto a Palazzo Chigi questa mattina, a quanto si apprende, tra il...

Dl terremoto - 725 mln per ricostruzione in Centro Italia. Testo a Palazzo Chigi : Roma - L'estensione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020, contestualmente all'erogazione per il 2019 di 380 milioni da attingere al Fondo per le emergenze nazionali previsto nell'ambito del codice della Protezione Civile e di altri 345 per il 2020, attraverso l'uso delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario: sono alcune delle novità nel decreto legge ...

Roma - Salvini : “Questa è la piazza del popolo contro elite di Palazzo Chigi e Leopolda” : Il leader della Lega ha chiuso la manifestazione Orgoglio Nazionale organizzata a piazza San Giovanni. Davanti a migliaia di persone (200mila secondo il Carroccio) l'ex ministro degli Interni ha duramente attaccato il governo. "Qui c'è il popolo contro le elite di Palazzo Chigi, della Leopolda di Russeau".Continua a leggere

Manovra - vertice a Palazzo Chigi con Conte e Gualtieri prima del cdm delle 21 : E’ l’ultimo giorno di incontri a Palazzo Chigi per definire, quasi all’ultimo tuffo, la Manovra economica che entro mezzanotte il governo deve inviare alla Commissione europea. Alle 11 è stato convocato un vertice dell’esecutivo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Una riunione che serve a fare il punto in vista del consiglio dei ministri convocati per le 21. ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Manovra : vertice a Palazzo Chigi - 15 ottobre 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Dalle ore 11:00 di questa mattina, vertice a Palazzo Chigi fra Conte e Di Maio per la Manovra economica, 15 ottobre 2019,

"Arriverò a Palazzo Chigi dalla porta principale" - dice Matteo Salvini : “Io a Palazzo Chigi ci arriverò dalla porta principale, cioè dalle elezioni. Continuano a rinfacciarmi di aver detto ‘pieni poteri': un'espressione forse equivoca ma sarei l'unico dittatore che chiede di dare la parola agli italiani. Renzi invece ha paura delle urne perché il suo partito è dato fra il tre e il cinque per cento”. In una intervista lunghissima, di ben tre pagine de Il Foglio, il leader della Lega Matteo Salvini attacca a testa ...

Manovra - maggioranza divisa e lite su Quota 100. Vertice notturno a Palazzo Chigi : Tre miliardi di taglio delle tasse sul lavoro nel 2020 e l'ingresso in Manovra di un fondo per la famiglia. Sono le novità che spuntano sul tavolo del Vertice notturno sulla legge di...