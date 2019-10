L' alleanza Pd-M5s agli umbri è sembrata un' insopportabile furberia Ecco perché

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 29 ottobre 2019) Le elezioni umbre sono e non sono un giudizio sulla maggioranza 5S-Pd. Sono prima di tutto il riflesso di mezzo secolo di governo monocolore in quella regione. Un governo che ha fatto molte cose buone, ma è miseramente finito con la nota storia di abuso d’ufficio della sanità e la fine miserevole della Presidente, Catiuscia Marini, già dirigente Lega Coop, poi sindaca di Todi e parlamentare europea – una carriera lunga, simbolo di un partito che si è logorato anche per aver tenuto il potere ininterrottamente per troppo tempo. La regola dell’alternanza che distingue il sistema democratico ha lo scopo di impedire il consolidamento di classi di potere, e quindi corruzione. Dopodiché, il modo in cui il Pd ha costruito un’alternativa a se stesso non è stato saggio, anzi è stato catastrofico. Prima di tutto perché ...

