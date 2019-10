Hyundai i30 - Una settimana con la 1 6 CRDi Dct N-Line Day 2

Hyundai i30 - Una settimana con la 1.6 CRDi Dct N-Line [Day 1] : Protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Hyundai i30 con motore 1.6 CRDi da 136 CV e cambio doppia frizione a sette rapporti, declinata nellallestimento N-Line . Questultimo riprende alcune caratteristiche estetiche della versione performante dellhatchback coreana, la i30 N da 250 CV, come per esempio il design specifico dei paraurti, gli specchietti neri, mentre gli interni si distinguono per la pedaliera d'alluminio, il ...

Hyundai i30 N - Project C : 600 esemplari ancora più sportivi : Per i clienti che cercano qualcosa di ancora più sportivo rispetto alla versione N la Hyundai presenta al Salone di Francoforte la i30N Project C, una serie limitata di 600 esemplari numerati dedicata al mercato europeo. La lettera C indica l'area di test per i veicoli ad alte prestazioni della casa coreana, così come la N indica la pista di prova coreana di Namyang e, allo stesso tempo, evoca il Nürburgring. Ferma a quota 275 CV. Secondo ...