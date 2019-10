Alcuni brevetti di Essential e Sharp ci mostrano le loro visioni di smartphone del futuro

Capcom ha vinto la causa contro Koei Tecmo riguardante la violazione di Alcuni brevetti : Koei Tecmo è obbligata a risarcire Capcom 1,5 milioni di dollari dopo che il tribunale ha confermato la violazione di due brevetti. Per la violazione del brevetto n. 3350773 (brevetto A) e del brevetto n. 3295771 (brevetto B), Koei Tecmo è stata condannata dall'Alta corte della proprietà intellettuale a pagare 157 milioni di Yen in danni e spese legali in favore di Capcom.I brevetti specifici coprono una serie di dettagli, come l'importazione e ...