Mila Suarez | Alex Belli e Delia aggrediti? “Non è vero” La Duran replica

Temptation Island Vip 2 - Mila Suarez e i dubbi sull'aggressione ad Alex Belli e Delia Duran : Mila Suarez ha voluto dire la sua a proposito dell'aggressione che Alex Belli e la compagna Delia Duran, reduci dall'esperienza a Temptation Island Vip, avrebbero subito in circostanze ancora non del tutto chiare. Responsabile dello scontro sarebbe stato l'ex fidanzato dell'attuale compagna dell'attore, la quale si sarebbe dovuta recare al pronto soccorso per un polso slogato.Secondo l'ex concorrente del Grande Fratello, il racconto ...

Mila Suarez sull’aggressione di Alex Belli e Delia : “Non è vero” : Alex Belli e Delia Duran hanno mentito sull’aggressione? Parla Mila Suarez Ieri pomeriggio Alex Belli ha rivelato sui social di aver subito un’aggressione da un uomo, la cui identità è emersa solo nelle ore successive: l’ex marito di Delia Duran. Anche quest’ultima ha subito delle violenze da parte di quest’ultimo, finendo addirittura al pronto soccorso. Un annuncio questo che ha creato ovviamente un incredibile ...

Mila Suarez non crede all'aggressione subita da Belli e da Delia Duran : Ha fatto scalpore il racconto di Alex Belli e della sua compagna Delia Duran sulla presunta aggressione avvenuta per mano dell'ex della donna. La modella venezuelana sarebbe dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso per una slogatura al polso e per qualche ematoma ma per fortuna le conseguenze non sarebbero gravi. Tuttavia, Mila Suarez ha messo in dubbio quanto raccontato e l'ha fatto tramite alcune storie su Instagram.\\ La modella, ex ...

Mila Suarez contro Alex Belli : «Operata al naso e al seno per lui - poi mi ha lasciata. Devo intervenire di nuovo - sono pentita» : Si è rifatta, a suo dire, il naso e il seno per amore di Alex Belli. Ma poi l’ex gieffina e modella Mila Suarez è stata abbandonata dal protagonista di Temptation Island, reality a cui ha partecipato proprio con la nuova fidanzata Delia Duran. Proprio durante i Grande Fratello Vip i due avevano avuto un duro confronto e Mila sembrava davvero arrabbiata con Alex Belli, colpevole di averla improvvisamente lasciata. Ora rivela che gli si è ...

“Alex Belli mi ha costretta a farlo”. Mila Suarez - la confessione sull’ex fidanzato è da brividi : Mila Suarez è tornata a parlare del suo ex Alex Belli. La modella di origini marocchine proprio non riesce a dimenticare la sofferenza che le ha causato la fine del rapporto con l’attore di “Centovetrine”, che ha accusato ripetutamente di averla tradita con la sua attuale compagna Delia Duran. Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello, Mila Suarez aveva raccontato senza vergogna, di essersi rifatta il seno e il naso per piacere di più ...

“Mi ha costretta”. Mila Suarez - accuse pesanti contro l’ex Alex Belli : tutti a bocca aperta : Parole pesanti e destinate a lasciare il segno. A Dipiù, comunque, Mila Suarez ha dichiarato di essere quasi stata costretta a operarsi, per cercare di andare incontro alla volontà di Belli: “Lui reputava che avessi un décolleté troppo piccolo ma a me piaceva così. E anche il mio naso, secondo me, andava bene. Ma, ancora una volta, mi sono comportata stupidamente e ho accettato di sottostare alle sue regole estetiche, dettate da chissà quale ...

Mila Suarez : «Alex Belli mi costrinse a rifarmi seno e naso - oggi voglio tornare come ero prima» : Diversi rittocchini fatti tutti per amore. Mila Suarez, la modella marocchina ex di Alex Belli, è tornata a parlare degli interventi a cui si sarebbe sottoposta per compiacere quello che...

Mila Suarez : "Per Alex Belli operata a seno e naso - ora sono pentita" : La modella marocchina Mila Suarez è tornata a parlare della relazione giunta al capolinea con l'attore di Centovetrine Alex Belli, rivelando al settimanale Di Più di essersi sottoposta a ritocchini a naso e seno pur di piacere al suo ex fidanzato.Ha raccontato la Suarez: "Lui reputava che avessi un décolleté troppo piccolo ma a me piaceva così. E anche il mio naso, secondo me, andava bene. Ma, ancora una volta, mi sono comportata stupidamente ...

Grande Fratello - Mila Suarez : "Mi sono rifatta per Alex Belli - ora sto male e devo operarmi ancora" : Nel corso dll’ultima edizione del Grande Fratello, la modella marocchina Mila Suarez aveva raccontato senza vergogna, di essersi rifatta il seno e il naso per piacere di più al suo fidanzato, l'attore Alex Belli. Come noto i due si sono ormai lasciati, Alex ha infatti partecipato all'ultima edizione

Temptation Island Vip - Mila Suarez a Delia Duran : “Stai attenta” : Mila Suarez avverte Delia Duran di Temptation Island Vip: “Alex non è un principe” Mila Suarez è stata per molto tempo fidanzata con Alex Belli. Ormai entrambi si sono lasciati già da oltre un anno. E quest’ultimo ha voltato definitivamente pagina, fidanzandosi con un’altra donna: Delia Duran. I due pare davvero si amino molto, tanto da riuscire a superare indenni le tentazioni di Temptatrion Island Vip. Tuttavia Mila, in ...

Mila Suarez rifatta e pentita : “Sto male”. Tutta colpa di Alex Belli? : Mila Suarez è rifatta ma è pentita: nuove accuse all’ex fidanzato Alex Belli Per chi ha seguito l’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso non è certo una novità. Mila Suarez si è rifatta il seno e il naso e ne ha parlato apertamente nella Casa più spiata d’Italia. Interventi che, a detta della […] L'articolo Mila Suarez rifatta e pentita: “Sto male”. Tutta colpa di Alex Belli? proviene da ...

Temptation Island Vip - Mila Suarez su Alex Belli e Delia : “Tante risate” : Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island Vip 2019: la frecciata di Mila Suarez Ieri è andata in onda la penultima puntata di Temptation Island Vip. E in questa occasione ad aver fatto discutere sono stati Delia Duran e Alex Belli. Il motivo? Quest’ultimo, dopo aver visto alcuni video della sua fidanzata tra le braccia di un single, è andato in escandescenza. Una reazione che ha sorpreso i telespettatori, i quali, sui social, hanno ...

Temptation Island Vip - Alex e Delia : la nuova frecciatina di Mila Suarez : Temptation Island Vip, Alex e Delia: arriva una nuova frecciatina di Mila Suarez Alex Belli e Delia Duran stanno portando avanti il loro percorso di coppia a Temptation Island Vip ed ecco che arriva una nuova frecciatina di Mila Suarez. Nel corso della puntata in onda ieri, il pubblico di Canale 5 non ha per […] L'articolo Temptation Island Vip, Alex e Delia: la nuova frecciatina di Mila Suarez proviene da Gossip e Tv.

Alex Belli - l’amore per Delia Duran e i rapporti attuali con Mila Suarez : Alex Belli e i rapporti attuali con Mila Suarez: intanto l’attore sbarca a Temptation Island Vip al fianco di Delia Duran Alex Belli e Delia Duran, che sono sbarcati a Temptation Island Vip a reality in corso, vivono una love story da circa un anno. Galeotto fu il set di Furore 2, luogo in cui […] L'articolo Alex Belli, l’amore per Delia Duran e i rapporti attuali con Mila Suarez proviene da Gossip e Tv.