Il piccolo Mehmed fu torturato e ucciso

Aliza Hrusic,il 25enne di origini croate, in cella per averil figlio di due anni il 22 maggio a Milano, è accusato anche di tortura, reato contestato per la prima volta in Italia in ambito familiare. Così nell'avviso di chiusura indagini notificato dal pm che parla di omicidio aggravato dalle "sevizie" e dall'avere agito "con crudeltà verso il, per motivi futili": morsi,pugni,bruciature di sigarette e ustioni ai piedi. Scagionata la moglie,e madre del, incinta al momento del delitto.(Di martedì 29 ottobre 2019)