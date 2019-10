Cile | in piazza con le chitarre per cambiare musica L’omaggio a Victor Jara è da brividi

Cile - annunciato rimpasto di governo. Manifestanti ancora in piazza : “Dimissioni e nuova Costituzione” : Oltre un milione di persone sono scese in piazza venerdì in Cile per protestare contro le disuguaglianze sociali, al termine di settimana di violente proteste. Si tratta di una delle più grandi manifestazioni del Paese. Karla Rubilar, governatrice della regione di Santiago, ha espresso la sua “emozione” per la massiccia partecipazione a questo evento che ha riunito, secondo lei, “più di un milione di persone a Santiago e in ...

La piazza Cilena costringe Pinera al rimpasto : "Fine dello stato d'emergenza - priorità al sociale" : Il presidente cileno Sebastian Pinera ha annunciato la fine dello stato d’emergenza domani, domenica, “se le circostanze lo permetteranno”. Ha quindi preannunciato un ampio rimpasto di governo dopo le proteste di piazza. Prendendo la parola dal palazzo della Moneda all’indomani della ‘grande marcia’ in cui a Santiago sono scese in strada oltre un milione di persone, Pinera ha annunciato l’intenzione di ...

“Il Cile si è svegliato!”. Oltre un milione in piazza. Pinera : "Messaggio ricevuto" : Uno autentico tsunami umano, un milione di persone, si è abbattuto ieri pomeriggio sulle grandi Alamedas del centro di Santiago del Cile, in occasione della conclusione dell’ottavo giorno di proteste sociali che nessuno si attendeva, così ampie, e che hanno preso a pretesto un minimo aumento del biglietto della metropolitana.I media Cileni e gli organizzatori della manifestazione hanno concordato sulla partecipazione di ...

Cile - almeno un milione in piazza : più che alla fine della dittatura di Pinochet. Il presidente Pinera : “Abbiamo recepito il messaggio” : Più gente anche rispetto alle proteste contro Pinochet. Sono almeno un milione di persone quelle che ieri pomeriggio sono scese sulle grandi Alamedas del centro di Santiago del Cile, in occasione della conclusione dell’ottavo giorno di proteste sociali che nessuno si attendeva, così ampie, e che hanno preso a pretesto un minimo aumento del biglietto della metropolitana. I media Cileni e gli organizzatori della manifestazione hanno concordato ...

Cile - oltre un milione in piazza : 3.31 oltre un milione di persone ieri pomeriggio sulle grandi Alamedas del centro di Santiago del Cile, a chiusura dell'ottavo giorno di proteste sociali scaturite da un contenuto aumento del biglietto della metropolitana. I media Cileni e gli organizzatori hanno concordato sulla partecipazione di "oltre un milione di persone". Il Cile si è svegliato!", è lo slogan che hanno ripetuto giovani,donne, anziani,lavoratori in Plaza Italia.

Cile - a Santiago la più grande marcia dall’inizio delle proteste : decine di migliaia di persone in piazza per due giorni : decine di migliaia di persone si sono nuovamente riversate mercoledì pomeriggio nelle strade del centro di Santiago del Cile per partecipare a quella che è stata definita la più grande marcia dall’inizio dell proteste, venerdì scorso, quando la popolazione civile è scesa in piazza per protestare contro l’aumento del prezzo del biglietto della metro. Questa manifestazione è stata indetta da una ventina di organizzazioni ...

Bolivia - dopo Ecuador e Cile si infiamma anche La Paz : proteste di piazza - saccheggi e incendi dopo la quarta vittoria del presidente Morales : Prima l’Ecuador, poi il Cile e ora la Bolivia: il Sud America brucia sotto l’ondata delle proteste di una popolazione sempre più indignata. A scatenare le proteste nelle strade di La Paz, Potosì, Sucre e altre città Boliviane, è stata la gestione dello scrutinio elettorale per le presidenziali di domenica, che hanno visto contrapposti Evo Morales, alla guida del Paese dal 2006 e in lizza per il suo quarto mandato consecutivo, contro ...

"Sospese le libertà". In Cile 3 morti per le proteste. Coprifuoco e carri armati in piazza : Tre persone hanno perso la vita nel corso dei disordini in Cile. Lo rende noto la locale Radio Bio Bio. Le morti sono avvenute in un incendio scoppiato in un supermercato saccheggiato nel comune di San Bernardo. In diverse città del paese, supermercati e negozi sono stati saccheggiati, in un clima di caos per le manifestazioni iniziate a Santiago a causa dell’aumento dei prezzi del trasporto pubblico.Il presidente Sebastian Pinera ...

Cile : scontri in piazza - scatta il coprifuoco come ai tempi di Pinochet Le immagini : Escalation di tensione e violenza dopo l’aumento del biglietto della metro. Da settimane si susseguivano proteste contro il rincaro dei prezzi

Cile : scontri in piazza e bus in fiamme - scatta il coprifuoco Tutte le foto della guerriglia : Escalation di tensione e violenza dopo l’aumento del biglietto della metro. Da settimane si susseguivano proteste contro il rincaro dei prezzi

La Spagna in piazza contro la violenza di genere. Ora l’ultradestra di Vox non avrà vita faCile : “Oggi (venerdì 20 settembre, ndr) il Comitato femminista di Alicante ha convocato una mobilitazione nazionale contro la violenza machista. Hanno aderito molteplici movimenti, sindacati e partiti”. E mobilitazione è stata. Duecentocinquanta città spagnole, ma anche centri francesi, portoghesi o cittadine situate all’altro capo del mondo sono stati invasi da migliaia di donne pronte a denunciare la violenza di genere, una piaga ...