Aggiornamento software per decoder Tivùsat Sagemcom DSI83 HD

Fonte : digital-news

(Di lunedì 28 ottobre 2019) E' disponibile l'per ilHD che risolve la mancata visione di alcuni canali. Effettua i passaggi indicati di seguito:Premi il tasto MENU del telecomando delUtilizza le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione e premere OKUtilizza le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema e premere OKUtilizza le frecce su/giù per selezionare il menue premere OKPremi il tasto rosso sul telecomando per aggiornare ilAttendi la conclusione dell'La versione del nuovo...

enzoluna69 : @chiara56543176 Penso di sì, con l'aggiornamento del software non cambia nulla da questo punto di vista... ?? - sleepyflower_hc : Fa la doccia lunga due ore. Ha problemi 'intestinali'. Pospone all'infinito l'aggiornamento software...... marketto è mio figlio. -