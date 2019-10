Modugno | “Luperto? Sempre più sicuro e credo che…”

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 27 ottobre 2019) Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Francesco, ha parlato di Spal-Napoli Il giornalista di Sky Sport ha parlato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss. La squadra azzurra oggi sarà impegnata allo stadio Mazza di Ferrara contro la Spal: “Non sonodi chi giocherà in difesa, ma penso che Luperto possa essere della partita. Maksimovic viene da un lungo periodo di stop nel quale è stato infortunato, non può avere il ritmo e l’intensità giusta.che Luperto si sia guadagnato con merito una maglia da titolare, sta crescendo in maniera enorme ed apparepiù”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: Dellas su Manolas: ”Fatto un passo importante per la sua carriera andando al Napoli” SPAL, Semplici: “Napoli? Contro di loro pochi di vantaggi. Dopo la Juve squadra migliore” Extra Denise ...

news24_napoli : Modugno: “Luperto titolare con la Spal, sta crescendo in maniera enorme” - SiamoPartenopei : Modugno: 'Luperto titolare con la Spal, sta crescendo in maniera enorme' - tuttonapoli : Modugno: 'Luperto titolare con la Spal, sta crescendo in maniera enorme' -