Juventus | De Ligt continua il proprio momento di difficoltà

Lecce-Juventus 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : de Ligt ha sbagliato sport [FOTO] : Lecce-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in archivio il secondo match valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Lecce e Juventus, partita sorprendente per la squadra di Liverani, qualche problema di troppo invece per gli uomini di Maurizio Sarri complice anche l’assenza di Cristiano Ronaldo, nemmeno convocato per la sfida. Il migliore in campo è stato sicuramente Paulo Dybala, ...

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : ennesimo fallo di mano di de Ligt e rigore giallorosso! Mancosu lo trasforma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58′ Fuori Danilo, dentro Cuadrado, il più in forma della Juventus. 57′ Grande rigore calciato da Mancosu che non si lascia beffare dal polacco: pareggio giusto ma ennesimo errore di de Ligt. 56′ Mancosu! CON CALMA OLIMPICA! PAREGGIO DEL LECCE! 55′ rigore PER IL LECCE! ennesimo fallo DI mano DI DE Ligt! VAR IN AZIONE! 54′ Mancosu! CHE BOLIDE! Grande parata di ...

Juventus - Don Balon : il Barcellona potrebbe ritornare alla carica per De Ligt : La Juventus sta mettendo in mostra non solo un gioco offensivo e di qualità, ma di certo anche un carattere e una determinazione importante: basti vedere il match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, con i bianconeri che sono riusciti a ribaltare l'iniziale vantaggio della squadra russa. Il gol degli ospiti è arrivato su una disattenzione difensiva, in particolar modo di Bonucci che ha sbagliato nell'anticipo sulla punta russa. Non ha ...

Juventus - Nedved non ha dubbi : “Pjanic ha raggiunto la maturità giusta. De Ligt nervoso? No - è un campione” : Il vicepresidente della Juventus ha parlato prima del match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca Serata di Champions League per la Juventus, che all’Allianz Stadium ospita la Lokomotiv Mosca nella terza giornata del girone. Un’occasione per i bianconeri di allungare in testa alla classifica, avvicinandosi alla qualificazione agli ottavi di finale. Jennifer Lorenzini/LaPresse Prima della partita ha parlato Pavel Nedved, ...

Juventus - mano De Ligt : Pistocchi ha le idee chiare sull’episodio : Juventus – Il fallo di mano di De Ligt, che ha fatto gridare al rigore i tifosi del Bologna, è stato commentato anche da Maurizio Pistocchi. Il giornalista, non di certo morbido con la Juve, ha preliminarmente criticato l’arbitraggio, con il seguente tweet: “Juve-Bologna 2:1 La Juve conquista i 3 pt contro un ottimo Bologna : CR7 apre le marcature-errore di Skorupski-un gran gol di Danilo pareggia il conto, Pjanic segna il 2:1. ...

Juventus Bologna - rigore di De Ligt? No - ecco spiegato il perchè : Juventus Bologna – Juve Bologna finisce tra le polemiche. Prima del miracoloso salvataggio di Buffon, i rossoblù reclamano un rigore per fallo di Mano di De Ligt. Irrati non reputa l’intervento da rigore e fa proseguire il gioco. Così in pieno recupero di Juventus-Bologna è scoppiato il putiferio in seguito ad un intervento sospetto di de Ligt in area bianconera. È infatti il 92′ quando su un cross di Skov Olsen il centrale ...

Pagelle Juventus Bologna - CR7 al top : Buffon immenso - De Ligt stecca : Pagelle Juventus Bologna – Juventus Bologna, partita sofferta per i bianconeri ma vittoria meritata. Il 2 a 1 degli uomini di Sarri mette al sicuro il primo posto in campionato e permette alla Juventus di mantenere l’imbattibilità. Il solito Cristiano Ronaldo con il sigillo numero 701 in carriera aveva portato in vantaggio i campioni d’Italia, a cui risponde Danilo con un eurogol sotto l’incrocio. Ad inizio ripresa ...

Juventus - probabile formazione contro il Bologna : si riparte da Bonucci e De Ligt : Questa sera, la Juventus tornerà in campo dopo la pausa per le nazionali. I bianconeri, stamattina, si sono ritrovati per la rifinitura mattutina, nella quale Maurizio Sarri ha provato la formazione che schiererà contro il Bologna. Il tecnico toscano, al termine dell'allenamento mattutino, la squadra si è ritrovato per il pranzo . Per la gara contro il Bologna, l'allenatore della Juve confermerà il 4-3-1-2, ma resta ancora qualche piccolo ...

De Ligt : 'All'Ajax sentivo un senso di invincibilità - alla Juventus di meno' : Uno degli acquisti più onerosi degli ultimi anni per la Serie A è stato sicuramente quello di Matthijs De Ligt, arrivato alla Juventus in estate per circa 75 milioni di euro, con un ingaggio pesante da 7,5 milioni di euro a stagione più bonus per il difensore olandese. Un giocatore da tutti considerato potenzialmente uno dei più forti a livello europeo nel suo ruolo, ma che in questo inizio di stagione sta incontrando non poche difficoltà di ...

Juventus - Biasin : 'Chi passa il tempo a sottolineare gli errori di de Ligt sembra un gufo' : Questa estate, la Juventus si è assicurata Matthijs de Ligt battendo la concorrenza delle grandi squadre di tutta Europa che erano pronte a farsi avanti per l'olandese. Il numero 4 juventino, in questo inizio di stagione, ha dovuto adattarsi in fretta al calcio italiano visto l'infortunio di Giorgio Chiellini. Infatti, il calciatore olandese ha dovuto immediatamente prendere il posto del Capitano della Juve ed è subito diventato uno dei ...

Juventus De Ligt : 'Il mio è stato un trasferimento costoso e non voglio commettere errori' : La Juventus, questo pomeriggio, si ritroverà alla Continassa per riprendere ad allenarsi. I bianconeri ovviamente non potranno contare sui 14 giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Fra gli assenti, quest'oggi, ci sarà Matthijs De Ligt che è al seguito della nazionale olandese. Il numero 4 juventino, nelle ultime settimane ha dovuto accelerare il suo processo di inserimento della Juve visto l'infortunio patito da Giorgio Chiellini. ...

Juventus - inizio dai due volti per de Ligt : “vi svelo perchè ho trovato difficoltà” : Arrivato tra grandi aspettative, l’impatto con il campionato italiano non è stato entusiasmante per Matthijs De Ligt, il calciatore della Juventus è sembrato comunque in ripresa nelle ultime partite nonostante il rigore procurato contro l’Inter per un fallo di mano. Il difensore olandese ha parlato dei suoi primi mesi in bianconero ai microfoni di Fox Sports. “Ho capito che all’inizio della mia avventura pensavo ...

Juventus - De Ligt esce allo scoperto : “giocando qui ho imparato una lezione importante” : Il difensore della Juventus ha parlato dal ritiro dell’Olanda, tracciando un bilancio dei suoi primi mesi in bianconero Sono passati pochi mesi dall’arrivo di De Ligt alla Juventus, settimane concitato che hanno catapultato l’olandese al centro dell’universo bianconero. Una sfida nuova e complicata, affrontata inizialmente con il piglio sbagliato, prima di sciogliersi e tranquillizzarsi al fianco di Leonardo ...

Juventus - Sarri : “Entrati bene in partita” - poi parla di Higuain e De Ligt : “Il sorpasso ora ha poco significato, importante è aver fatto una prestazione di carattere, personalità contro una squadra forte. Siamo entrati in partita bene, in un ambiente carico”. L’allenatore Maurizio Sarri parla ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria della Juve in casa dell’Inter. “Il gol di Higuain? Questa è una squadra che ha qualità e quando trova il momento di lucidità può palleggiare e ...