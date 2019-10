Dybala contro chi lo accusa di essere un simulatore | ' Vi invito a vedere la mia caviglia'

Juventus - contro la Lokomotiv dubbio Dybala-Higuain - sulla trequarti agirà Bernardeschi : Questo pomeriggio, dopo le 16, la Juventus si è ritrovata sui campi della Continassa per allenarsi sotto la pioggia in vista della partita contro la Lokomotiv Mosca. Questa seduta è servita a Maurizio Sarri per iniziare a pensare alla formazione da schierare martedì sera. Anche ieri la Juve si era allenata ma il gruppo non era compatto visto che chi ha giocato contro il Bologna ha svolto un lavoro defaticante. Ovviamente, Douglas Costa non era ...

Juve : Sarri contro la Lokomotiv potrebbe affidarsi al 4-3-1-2 - ballottaggio Dybala-Higuain : La gara contro il Bologna di sabato sera ha aperto per la Juventus un mini ciclo che la vedrà impegnata in sei gare ravvicinate (una ogni tre giorni). Oggi, ad esempio, è la vigilia del match d’andata con la Lokomotiv Mosca e Maurizio Sarri come da rituale alle ore 14 svolgerà la conferenza; questa volta, però, non sarà il solo a rispondere alle domande dei giornalisti perché avrà accanto a sé Cristiano Ronaldo. L'ultima presenza dell’ex Real ...

Juve : contro il Bologna in attacco Higuain sembra favorito su Dybala : Archiviata la pausa per le nazionali, oggi il campionato riapre i battenti con l'ottavo turno che vedrà la Juventus ospitare il Bologna all'Allianz Stadium. Durante la gara contro i rossoblu si potrebbe rivedere tra i pali Gianluigi Buffon che così potrebbe rafforzare il suo primato di presenze in Serie A raggiunto da poco. In attacco, invece, Gonzalo Higuain al momento sarebbe in vantaggio su Paulo Dybala. Questa mattina alla Continassa si ...

Dybala - messaggio su Instagram contro il razzismo : «I have a dream. Io ho un sogno. Lo diceva Martin Luther King e dovremmo continuare a dirlo anche noi. Il sogno che Il razzismo non vinca, in campo e fuori, nelle nostre vite. Ogni giorno. No racism. NO al razzismo». Con queste parole, pubblicate – in spagnolo, inglese e italiano – attraverso il suo […] L'articolo Dybala, messaggio su Instagram contro il razzismo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi ...

Notizie del giorno – Il Milan di Pioli - la suocera di Dybala contro l’argentino - le ultime di calciomercato : IL Milan DI Pioli – Milan-Pioli, attese novità. Manca solo l’ ufficialità per l’annuncio dell’ex Inter e Fiorentina. Dato il benservito a Giampaolo. Scelta molto discutibile, quella della dirigenza rossonera, dettata dalla poca ambizione e da disaccordo e confusione. Chi si aspetta cambiamenti sarà probabilmente smentito. Nella mentalità, nell’atteggiamento e nel modulo, il nuovo Milan di Pioli avrà ben poche differenze ...

Dybala - la mamma della fidanzata contro l’argentino : “lo odio - volevo uccidermi” : Le ultime partite con la maglia della Juventus sono state veramente da incorniciare per l’attaccante Paulo Dybala, l’argentino grande protagonista anche nel successo dei bianconeri contro l’Inter. Fuori dal campo continua a gonfie vele la storia d’amore con la fidanzata Oriana Sabatini ma a fare discutere sono state le dichiarazioni della mamma Catherine Fulop in un’intervista radiofonica in Argentina: ...

Juve : contro l'Inter l'unico dubbio sarebbe in attacco con il ballottaggio Higuain-Dybala : Martedì sera la Juventus ha vinto in scioltezza la seconda sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen con un sonoro 3-0. Oltre ai marcatori Gonzalo Higuain, Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo, tutto il gruppo è apparso in crescita e ciò fa ben sperare per il derby d’Italia contro l'Inter, in programma domenica alle 20:45 a San Siro. Ieri i bianconeri hanno usufruito di un giorno di riposo che hanno dedicato al relax, tranne CR7 ...

Juventus a riposo dopo la UCL - contro l'Inter probabile ballottaggio Higuain - Dybala : La Juventus, oggi, si godrà una giornata di meritato riposo e i giocatori bianconeri possono rilassarsi un po'. Infatti, Maurizio Sarri ha deciso di concedere 24 ore di relax ai suoi ragazzi e solo da giovedì la squadra la squadra inizierà a mettere nel mirino la sfida contro l'Inter. Il tecnico juventino, ieri sera in Champions, ha avuto buone risposte in vista della partita contro i nerazzurri. Infatti, Maurizio Sarri ha avuto ottime risposte ...

La Juve orfana di CR7 - contro il Brescia ritrova un Dybala e Pjanic in grande spolvero : Ieri la Juventus ha giocato l’anticipo del turno infrasettimanale contro il Brescia senza Cristiano Ronaldo, alle prese con un affaticamento all’adduttore della coscia. I bianconeri come contro il Verona sono andati in svantaggio dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, segno che la squadra è ancora sbilanciata, ma nonostante ciò si sono evidenziati miglioramenti incoraggianti. L’assenza di CR7 ha dato modo ad alcuni interpreti come Paulo Dybala, ...

Juventus - in attacco ancora a Dybala : la possibile formazione contro il Brescia : Ieri sera la Juventus è arrivata alla stazione di Brescia accolta da moltissimo tifosi, poi la squadra si è subito recata in hotel per proseguire la preparazione in vista della partita di questa sera. Per la sfida odierna Maurizio Sarri sta pensando ad un cambio di modulo: il tecnico avrebbe in mente di mettere da parte il 4-3-3 vista anche l'assenza di Cristiano Ronaldo e di passare ad un 4-3-1-2. L'allenatore della Juve potrebbe mettere Aaron ...

Juventus - turn-over moderato contro il Verona : Dybala potrebbe essere titolare : Questo pomeriggio, la Juventus si è allenata per preparare la gara contro il Verona. I bianconeri sabato saranno nuovamente in campo a pochi giorni di distanza dalla gara contro l'Atletico Madrid e per questo motivo Maurizio Sarri farà un po' di turnover. Il tecnico però non ha intenzione di stravolgere la sua formazione e perciò le rotazioni saranno moderate. Maurizio Sarri, oggi, in conferenza stampa ha parlato proprio delle rotazioni previste ...