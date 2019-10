LIVE Berrettini-Thiem | ATP Vienna 2019 in DIRETTA | 6-3 5-7 3-4 | break dell’austriaco nel

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Sbaglia in larghezza il dritto3-4, dritto incrociato violentissimo dopo aver cominciato lo scambio praticamente sul tabellone luminoso Vantaggio, dritto lungo died è terza pallaper l’austriaco 40-40 Ancora una gran prima centrale di! Non controlla la risposta di dritto30-40 Scarica un ace per annullare la prima palla15-40 Due palle, si apre il campo per giocare il rovescio lungolinea vincente 15-30 Dritto in rete di, di nuovo in difficoltà 15-15 Sbaglia di dritto15-0 Primo punto del game di3-3 Chiude il game con il nono ace40-0 Sempre in spintacon il dritto, chiude a rete il punto 30-0 Comanda con il dritto15-0 Prima esterna di3-2, bravissimo Matteo che ...

