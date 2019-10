Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 26 ottobre 2019) Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "Credo che ci sia lo spazio per far sì che questoduri, duri in maniera fruttuosa e che possa diventare anche di stimolo perloanche altrove". A dirlo all'Adnkronos è il deputato del Pd Carmelo, a margine di un evento del partito a Pale

TV7Benevento : Governo: Miceli, 'alleanza Pd-M5S schema da replicare'... - TV7Benevento : Umbria: Miceli (Pd), 'non penso a débacle, ma Regionali non determinano sorti governo'... -