Ferito gravemente un cacciatore all’isola d’Elba | era stato scambiato per una preda

Il pugile statunitense Errol Spence si è Ferito gravemente in un incidente d’auto : Il pugile statunitense Errol Spence si è ferito gravemente in un incidente d’auto. L’incidente è avvenuto giovedì mattina a Dallas, intorno alle 3 ora locale: l’auto che stava guidando Spence, una Ferrari, è finita nella corsia opposta mentre viaggiava oltre

Sparatoria nella Questura di Trieste : uccisi due poliziotti - un terzo gravemente Ferito : Questo pomeriggio, in una Sparatoria avvenuta all’ingresso della Questura di Trieste, due agenti sono stati uccisi ed uno è stato ferito e versa in gravissimi condizioni. Stando alle prime ricostruzioni un uomo, condotto insieme al fratello in Questura questo pomeriggio per aver rapinato uno scooter, sarebbe il protagonista dell’episodio. A quanto si apprende, avrebbe aggredito alle spalle un agente strappandogli la pistola ...

Una Vita Anticipazioni 25 settembre 2019 : Scoppia una bomba a Calle Acacias - Liberto è gravemente Ferito! : Un attentato anarchico interrompe tragicamente l'inaugurazione delle Gallerie Alday. Scoppia una bomba che ferisce gravemente Liberto e distrugge i sogni di Samuel.

Scontro tra auto e furgone - Ferito gravemente 19enne di Pianella : Pescara - Un ragazzo di 19 anni di Pianella è rimasto ferito in modo grave la notte scorsa in un incidente stradale accaduto nel paese di residenza dove il giovane, che era alla guida di un'auto, si è scontrato con un furgone. A causa dello schianto il 19enne è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato liberato dai vigili del fuoco, prima di essere soccorso dai sanitari e trasferito in codice rosso e in stato di coma ...

Infortuni : operaio gravemente Ferito in cantiere A19 : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – Incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere dell’autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi del viadotto Mulini. Un dipendente dell’impresa aggiudicataria dei lavori è rimasto gravemente ferito e si trova al momento in ospedale. L’Anas, si legge in una nota, “ha predisposto tutte le misure necessarie al fine di collaborare con le forze dell’ordine per ...

Ultraleggero si schianta nei campi : uomo muore carbonizzato - gravemente Ferito il fratello : Un aereo Ultraleggero si è schiantato in un campo di mais vicino a San Michele al Tagliamento: a bordo del velivolo c'erano due fratelli. Uno dei due ha perso la vita nello schianto, rimanendo carbonizzato dopo l'impatto. Il fratello, che pilotava il velivolo, è gravemente ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

Investito dal treno sui binari - 21enne Ferito gravemente - testimone choc : “Alcuni ridevano” : Il ragazzo di 21 anni è ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale fiorentino di Careggi. Stava attraversando i binari con delle cuffiette e non si sarebbe accorto del sopraggiungere di un convoglio regionale nel territorio del comune di Castelfiorentino, nella città metropolitana di Firenze. Soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale.Continua a leggere

Kevin Hart - l’attore gravemente Ferito alla schiena in un incidente : Kevin Hart, 40 anni compiuti a luglio, è un attore comico molto noto degli Stati Uniti soprattutto per gli show di stand-up comedy e per i ruoli in alcuni film come Poliziotto in prova, Scary Movie 3 – Una risata vi seppellirà, Scary Movie 4, Una spia e mezzo e nell’ultimo della serie Fast & Furious, Hobbs & Shaw. All’una di notte di domenica 1 settembre si trovava sulla Mulholland Drive, a Los Angeles, quando la sua ...