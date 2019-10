Maldini | «Io e Boban non aspetteremo dieci anni per vincere col Milan Berlusconi?

I giornali su Boban e Maldini : “ruoli così decisivi non si improvvisano dalla sera alla mattina” : “Campioni si nasce, dirigenti si diventa. Forse, magari, chissà”. Sono le parole di Gigi Garanzini su La Stampa. E riassumono bene ciò che si legge oggi sui giornali a proposito del ruolo dei dirigenti del Milan, leggi Maldini e Boban, nell’esonero di Giampaolo. Un esonero che ha assunto le tinte del grottesco. Con l’allenatore che comprende guardandoli in faccia di essere ormai fuori dal progetto (nonostante la vittoria ...

Bocca : prima o poi Boban e Maldini ne azzeccheranno una : Fabrizio Bocca sulla Repubblica scrive dell’esonero del povero Giampaolo che è stato buttato fuori dal Milan nonostante le promesse fatte il Milan gli promette la conferma anche in caso di sconfitta e lo fa fuori dopo averne vinta a fatica una. Intanto Boban e Maldini sono alla ricerca di un sostituto e puntano Spalletti, ex Inter, ma per averlo servono tanti soldi, da una parte e dall’altra Perché sia chiaro non è una questione ...

Allenatore Milan : è caos - Boban e Maldini divisi sul futuro di Giampaolo : Allenatore Milan, regna l’incertezza e traballa sempre di più la panchina di Giampaolo, la sconfitta subita contro la Fiorentina è stata dura, durissima da digerire. Oltre il risultato e la sberla ricevuta la prestazione della squadra è stata altamente insufficiente. Come sempre capita sul banco degli imputati ci va, in primis, l’Allenatore. Per i lettori di Milan World, grazie a un nostro sondaggio, abbiamo capito che il tempo è ...

Milan - non solo Giampaolo : anche Boban e Maldini a rischio - la posizione di Elliott : Clima rovente in casa Milan, con la proprietà rossonera che, dopo l’avvio di stagione disastroso, potrebbe mettere tutti in discussione. Tutti, nessuno escluso. Non solo Marco Giampaolo e i giocatori, ma anche la dirigenza, a partire da Paolo Maldini e Zvone Boban, che in estate erano stati individuati come gli uomini giusti da cui ripartire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la presenza di Gordon Singer a Milano non ...

Milan - Giampaolo a rischio esonero : due i nomi in cima alla lista di Maldini e Boban : Nel caso in cui l’allenatore rossonero venisse esonerato, sono due i nomi caldi su cui si interrogano i dirigenti del Milan L’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan sembra arrivata al capolinea, nonostante il successo ottenuto in trasferta contro il Genoa sabato scorso. Claudio Grassi/LaPresse Il gioco mostrato dalla squadra e la scarsa personalità non convincono Maldini e Boban, che stanno valutando un clamoroso ...

Milan - idea Shevchenko per il dopo-Giampaolo. Maldini e Boban tentano l'affondo : In casa Milan è tempo di riflessioni dopo l'avvio shock di campionato. La squadra non convince e l'allenatore, Marco Giampaolo, non sembra dare le dovute garanzie, nonostante la reiterazione della sua conferma da parte del dt Paolo Maldini. Il totoallenatore ha sfornato tanti nomi (Garcia, Wenger, G

Moggi : Boban e Maldini - non sempre i grandi giocatori sono bravi dirigenti : Su Libero Luciano Moggi analizza la giornata di campionato appena conclusa. Un disastro il Milan, che prende tre gol, in casa, dalla Fiorentina, segnandone uno solo con Leao “forse uno dei pochi giocatori degni di vestire la gloriosa maglia rossonera”. Il Milan si dimostra una squadra “alla deriva, con poca qualità e senza anima, poco concentrata e soprattutto senza personalità”. Il tecnico, Giampaolo, non è in grado di ...

