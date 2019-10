L' ombra dei servizi libici ​dietro la strage di Capaci

Foggia - l’ombra dei clan sui servizi cimiteriali : interdittiva antimafia a società che li gestisce. Uno dei soci è il cugino del boss Trisciuoglio : C’è l’ombra dei clan della società Foggiana dietro la società che gestisce i servizi cimiteriali per conto del Comune di Foggia. È quanto sostiene il prefetto della città pugliese Raffaele Grassi che ha emesso un’interdittiva antimafia nei confronti della Progetto Finanza di Capitanata srl. La società, con sede nel capoluogo dauno, è attualmente intestata a Riccardo Ursitti e Giorgia Sala, mentre soci di maggioranza sono gli ...

Batwoman rivela il vero volto dei suoi protagonisti ma resta ancora all’ombra di Batman : A volte Batman può essere un'ombra negativa e pesante per uno show che non potrà mai "averlo" e questo è il rischio che corre Batwoman ogni volta che torna in onda e ribadisce il concetto dell'assenza di questo cugino e delle motivazioni che, volente o nolente, lo tengono lontano da Gotham city. Un riferimento c'è stato nel pilot della nuova serie dell'Arrowverse e un altro in quello che è andato in onda domenica sera negli Usa, il secondo di ...

Turchia - l'ombra dei jihadisti tra i combattenti : trucidati 6 civili : L'offensiva di terra turca contro i curdo-siriani nel nord-est della Siria è entrata nel vivo oggi con l'avanzata delle milizie arabe filo-Ankara - tra cui figurano anche elementi...

Vittorio Feltri - il significato nascosto dei sogni : "L'ombra e l'ombelico. Ecco perché non li ricordiamo più" : Non c' è niente di meno interessante dei sogni degli altri. Eppure tutti si ostinano a raccontare le loro peripezie e incubi notturni convinti che siano interessantissimi. Grave errore: il sogno vale soltanto per chi lo fa. Anche le trame dei film riassunte da parenti e amici sono foriere di noia pr

Meryl Streep - 41 anni di matrimonio (all’ombra dei suoi personaggi) : Linda ne Il cacciatore di Michael Cimino (1978)Joanna Kramer in Kramer contro Kramer di Robert Benton (1979)Sarah e Anna ne La donna del tenente francese di Karel Reisz (1981)Sophie ne La scelta di Sophie di Alan J. Pakula (1982)Karen ne La mia Africa di Sydney Pollack (1985)Mary Fisher in She-Devil di Susan Seidelman (1989)Suzanne Vale in Cartoline dall'inferno di Mike Nichols (1990)Madeline Ashton ne La morte ti fa bella di Robert Zemeckis ...

Roma - suicida a 13 anni - l?ombra dei cyberbulli : «Demente», «se tu non esistessi sarebbe tutto migliore», «sei una zoc...». Una montagna di offese, anonime, apparse sulla sua ?lavagna? di ThisCrush,...

All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne di The Nothing dei Korn - un disco confortato di pianto (recensione) : The Nothing dei Korn arriva come un pugno in pieno stomaco per imporci empatia e dolore condiviso, perché in tutte le 13 tracce che lo compongono come un rosario nero noi saremo dentro lo studio insieme a Jonathan Davis a osservarlo mentre guaisce, piange, esplode di rabbia e si dimena tra le trame intricate del suo inferno. Sia benedetto in saecula saeculorum questo 2019, che in pochi mesi ci ha restituito i Rammstein, gli Slipknot, i Tool e ...