Genova | caccia al molestatore di ragazzine

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Valentina Dardari Le aggressioni sarebbero avvenute tra piazza De Ferrari, via XX Settembre e corso Aurelio Saffi. L’uomo ha anche cercato di slacciare i pantaloni a una sua vittima Sarebbero dodici, forse anche di più, leche asono state molestate sessualmente da un maniaco. Tutte in centro, tra piazza De Ferrari, dove ha sede il Ducale, via XX Settembre e corso Aurelio Saffi. I carabinieri stanno ricercando l’uomo in tutta la città. Il fatto è stato riportato da Ilsecoloxix, che ha anche raccolto il grido di sperato di alcune madri delle giovani vittime. La prima ragazza, di tredici anni, è stata aggredita durante il tragitto scuola-casa. Avrebbe deciso di passare in mezzo al parco dell’Acquasole e lì si sarebbe trovata alle spalle il suo aggressore che l’ha spinta contro un albero. Ascoltata dai militari, avrebbe detto “Ha iniziato a mettermi le mani ...

