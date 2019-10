Fonte : agi

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Il mito dello Scorpione compie 70 anni. Il marchio è Abarth, uno dei più conosciuti al mondo, con una community di oltre 110 mila fan e più di 70 club in Europa, e il record di vendite nel 2018 (quasi 25 mila unità). Ieri, l'intitolazione di unadi Torino al suo fondatore, nel 40esimo della sua morte, Carlo Abarth: l'uomo che per primo intuisce le potenzialità dell'elaborazione e del technical upgrade su auto di normale produzione. Ed è proprio a Torino che Abarth, austriaco di nascita e italiano d'adozione, nel 1949 inizia la sua carriera alla Cisitalia e sempre qui, insieme al pilota Guido Scagliarini, apre la prima sede della sua azienda, la Abarth & C. è in quegli anni che nasce un sodalizio indissolubile con Fiat: la prima vettura dello Scorpione è una 204 A, derivata da una Fiat 1100, che ha scritto una pagina memorabile nella storia dell'auto, quando il 10 aprile 1950 ...

Notiziedi_it : Dopo 70 anni Abarth ha finalmente una strada tutta sua -