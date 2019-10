Conte in Umbria | Sarà una manovra redistributiva Nessuna nuova tassa

Fonte : blogo

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Il premier Giuseppee i leader di maggioranza sono oggi in, a Narni, per le battute finali in vista del voto regionale di domenica 27 ottobre. Un voto che vede il centrosinistra sfavorito contro il centrodestra unito a trazione leghista ma che in ogni caso secondonon intaccherà le sorti del governo (altra cosa sarebbe forse una batosta in Emilia-Romagna). Salvini: 'Vinciamo in, Emilia e Calabria, poi torniamo al governo' Salvini: "Non manca molto alla caduta del2" Il presidente del Consiglio stamattina al suo arrivo a Narni, accolto dal Sindaco Francesco De Rebotti, rivolgendosi al candidato del centrosinistra alla presidenza della regione, Vincenzo Bianconi, ha esclamato: "Ecco il coraggioso".Secondo il premier quella che l’esecutivo sta per licenziare: "È una...

matteosalvinimi : Mentre Conte fa incontri privati con poche “persone che contano”, noi continuiamo a incontrare centinaia di “cittad… - matteosalvinimi : #Salvini: Conte è nervoso, ho come l’impressione che si sia montato la testa. È venuto in Umbria e ha detto che vot… - matteosalvinimi : #Salvini: Conte chi!? Quello per cui il voto in Umbria non vale nulla perché è “Grande come la provincia di Lecce”?… -