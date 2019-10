Como | colpisce alla testa la sua ex moglie con un martello poi tenta il suicidio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Una settimana l’aggressione all’excon une un coltello poi iltivo di uccidersi. Ed è in ospedale a Varese che i carabinieri hanno notificato a un uomo di 57 anni l’ordinanza di custodia cautelare per aver sequestrato e legato la donna e poi, dopo averla liberata, di aver dato fuoco all’auto nel garage di casa a Cantù (). Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Mozzate, compagnia di Cantù, venerdì scorso a bordo della sua auto ha inseguito la exche stava andando al lavoro, l’ha fermata e l’ha colpitacon unchiudendola poi nel bagagliaio e portandola nella sua casa di Mozzate. Qui l’ha legata a una sedia e poi l’ha minacciata facendosi consegnare il cellulare sul quale credeva di trovare le tracce di una relazione. Dopo averla lasciata andare, è tornato a casa dove ha poi incendiato la sua auto nel box e ...

