Sesso | «Cushioning» | cos' è e perché evitarlo

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Tu chiamalo, se vuoi «», ma a parte l'appeal del termine inglese, non c'è niente di sexy né di nuovo in questa pratica. Soprattutto se tu sei il «» di qualcuno. Nota anche come «piano B», che però sembra riferirsi all'ambito professionale, o come «ruota di scorta», decisamente più brutale, il «» non c'entra niente con le modalità di dating e di abbandono legate ai social. Anzi, è un comportamento decisamente vecchio, anche prima di essere rinominato con il termine inglese. Una sorta di «chiodo schiaccia chiodo» appena più sofisticato perchè... preventivo. Siamo comunque nell'ambito delle relazioni, e questa "nuova" (vecchia) tendenza significa avere già una persona pronta nel caso in cui la relazione attuale ...