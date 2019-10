Roma | muore a 24 anni freddato da un colpo di pistola | aveva difeso la fidanzata rapinata

Reagisce a una rapina e gli sparano alla testa - muore giovane a Roma : Tragedia a Roma. Un ragazzo di 25 anni e' morto, ucciso da un colpo di pistola alla testa durante una rapina avvenuta ieri sera

Bambina di 8 anni si sente male a scuola vicino Roma e muore : disposta l'autopsia : Una Bambina di otto anni è morta in ospedale dopo aver accusato un malore mentre era a scuola. È successo nella giornata di ieri a Monterotondo, vicino Roma dove la bimba ieri...

Roma - schianto sulla Casilina : muore un ventiduenne. Non aveva la cintura : L'incidente nella notte, in zona Borghesiana. Fatali per il giovane la velocità eccessiva e probabilmente un colpo di sonno

Roma. Italiana di 54 anni muore travolta sui binari alla stazione Parco Leonardo : Una donna è morta lungo la Roma Termini-Fiumicino aeroporto. La vittima è un’Italiana di 54 anni, travolta sui binari alla

Roma - donna muore investita da un treno : Una donna è morta dopo essere stata investita da un treno. L'episodio si è verificato presso la stazione di Parco Leonardo a Fiumicino, a poca distanza da Roma. L'incidente è accaduto in data 12 ottobre 2019 alle 8:00. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire. Sulla vicenda sta attualmente indagando la polfer. Una mattina all'insegna della tragedia quella di sabato 12 ottobre a Fiumicino (Roma). Una donna è deceduta dopo essere stata ...

Teramo - 90enne con l’auto contRomano in superstrada si schianta con una Volvo e muore : L'anziano ha imboccato contromano la superstrada Teramo - Mare e tra le uscite di San Nicolò e quella dello stadio della città abruzzese si è schiantato frontalmente contro la Volvo guidata da un 47enne, che ha riportato ferite fortunatamente non gravi. Poco prima dell'impatto la presenza di una Fiat 600 contromano era stata segnalata alla polizia.Continua a leggere

Roma - maiale attacca bimbo di 2 anni : uomo muore per salvarlo. Il piccolo è gravissimo : Un uomo di circa 50 anni è morto e un bambino di due anni è grave a Roma dopo l'aggressione di un maiale allevato in un porcile a Corcolle, estrema periferia della...

Incidente di caccia vicino a Roma - muore un uomo di 71 anni : È successo vicino a Sant'Oreste, a nord della capitale. La vittima era originaria di Pesaro e stava partecipando a una battuta nell'area boschiva di Carolana