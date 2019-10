Roma | difende la ragazza da una rapina e gli sparano alla testa | 25enne gravissimo | fuga

Roma - reagisce a rapina e gli sparano in testa/ Grave 25enne : difendeva la fidanzata : Roma, tentata rapina finisce nel sangue: 25enne reagisce ai due rapinatori per difendere la fidanzata, gli sparano in testa a bruciapelo. È Grave

Difende la fidanzata da una rapina e gli sparano alla testa : gravissimo 25enne a Roma : Tentato omicidio fuori da un pub in zona Colli Albani. Prima l’aggressione alla ragazza e poi il colpo di pistola al giovane Romano. Ora si trova all’ospedale San Giovanni: è stato operato e rischia la vita

Londra - la moglie di un diplomatico Usa investe e uccide giovane inglese e Trump la difende : “Guidano contRomano” : “E’ un terribile incidente ma può capitare quando sei abituato a guidare a destra e improvvisamente devi guidare a sinistra. Non dovrei dirlo, ma è capitato anche a me” di guidare nella direzione sbagliata: Donald Trump ha difeso così la moglie di un diplomatico americano a Londra che ha investito un giovane in Gran Bretagna mentre guidava contromano, tornando poi in Usa coperta dall’immunità diplomatica. “La donna ...