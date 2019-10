Processo Aemilia | ‘ndrangheta e imprenditori uniti nel nome delle fattura false Un libro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Parafrasando indegnamente Falcone potremmo dire: “Segui le fatture”. Segui le fatturee troverai il mondo di mezzo dove si saldano mafiosi,, colletti bianchi. Dove il picchiatore del clan che recupera i crediti di usura ed estorsione fa sistema con il noto costruttore locale, con il presidente della squadra di calcio, con gli insospettabili. Anche, o forse soprattutto, al Nord. Lo racconta in profondità I mille giorni di, opera monumentale – 625 pagine, 19,5 euro, pubblicata da Aliberti – che Tiziano Soresina dedica alche ha fotografato il radicamento della ‘ndrangheta fra Reggio Emilia e Modena, con proiezioni verso Parma, Piacenza, Riccione e la bassa lombarda (Mantova e Cremona in particolare). “Per anni chi ha provato a denunciare la complessità di tale groviglio di interessi è stato etichettato come un folle speculatore e, ...

